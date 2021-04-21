端午食安把關 衛福部與地方政府啟動專案稽查

日前台中一場火警導致3名幼童死亡，初步調查，可能是孩童玩火導致，詳細原因仍待進一步調查釐清。但因法律明定父母對子女有監督保護的義務，也就是保證人地位，父母若未善盡義務恐會吃上官司，台北地院日前對一起失火罪作出判決，母親知道兒子有玩打火機習慣，卻未注意導致兒子以打火機燒掉房屋，法官依失火罪判處母親拘役5日、得易科罰金。

2021-04-21 14:08