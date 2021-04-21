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端午食安把關 衛福部與地方政府啟動專案稽查

中央社 / 台北21日電

端午節將屆，為保障食品安全，衛福部食藥署與地方政府合作，啟動「110年度端午複合式專案」，加強食品源頭製造及市場稽查抽驗，也籲業者清楚列明食品標示，違者將罰款。

衛生福利部食品藥物管理署今天舉行記者會，會中宣布與地方政府合作，即日起啟動「110年度端午複合式專案」，對象涵蓋相關食品源頭製造及販售端，稽查重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則(GHP)、產品標示等，並同時進行抽樣檢驗。

食藥署南區管理中心科長楊千慧表示，民眾在外購買粽子，可通過食品標示確認內容物、原料產地等資訊。食藥署也以豬肉為例，提醒喜歡自己裹粽的民眾，購買食材前留意賣場是否清楚標示產地來源。

食品添加物方面，食藥署提醒，若要增添鹼粽口感，勿用硼砂，可用三偏磷酸鈉替代，民眾無論在外購買或自行裹粽都要注意。硼砂進入人體將轉變為硼酸，引起食慾不振、噁心腹瀉等，全面禁用已多年。

楊千慧表示，本專案預計查核56家粽子製造業者，含網絡行銷販售者；販售端方面，預計查核131家賣場、超市及傳統市場等。食藥署呼籲，食品業者應遵守食安法相規定，經查GHP不符規定，違反食安法第8條第1項，限期內不改正將被處以新台幣6萬至2億元罰鍰；食品業者登錄不實、食品添加物使用不符標準，可處3萬至300萬元以下罰鍰。

食藥署 食安 粽子

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