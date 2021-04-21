《狼圖騰》轟動亞洲文壇 姜戎新作《天鵝圖騰》「如太極圖般交融」

2004年，作家姜戎一部講述蒙古草原故事的小說《狼圖騰》出版後引發社會討論熱潮，被翻譯為37種語言，在全球111個國家和地區發行，曾獲首屆曼氏亞洲文學獎、《亞洲週刊》中文十大好書、《當代》長篇小說年度佳獎等。《狼圖騰》書中對自然和勇氣的歌頌，跨越了時間與國界的藩籬。

姜戎近日另一部具有重要意義的作品——《天鵝圖騰》出版上市，姜戎曾動情地說：「狼圖騰是黑色的，天鵝圖騰是白色的。狼圖騰象徵著自由與剛勇，天鵝圖騰象徵著愛與美，兩個圖騰像太極圖般交融。補上了這個空缺，總算了卻我一生的夢想與追求。」

沉澱十六年，姜戎以真摯的文字完成了他心中屬於愛與美的生命拼圖，為讀者還原了那片埋藏在他心中充滿連綿愛意的天鵝王國。「它是我內心最想寫的一本書，甚至比《狼圖騰》的寫作衝動更強烈。我相信讀完這部書的人，在心裡也會出現這樣一個天堂，這將是很多人都想去的地方。」

在《狼圖騰》的蒼茫與血性之後，《天鵝圖騰》以柔軟的姿態展現了草原溫情與美好的另一面。它的自由與熱烈、溫柔與純粹，是纏繞在姜戎心頭永遠無法抹去的詩意與遠方，也是人們所嚮往的永恆的精神世界。