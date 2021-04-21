快訊

過失致死刑責太低？政院擬通過「李義祥條款」：最重判10年

超跑小牛撞大牛！國道3車追撞 超跑維修費百萬起跳

腦脊髓膜炎恐奪命 留意四大症狀

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎惡化速度極快，若缺乏立即治療，每2人中會有1人死亡。(photo by臧品安／台灣醒報)
台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎惡化速度極快，若缺乏立即治療，每2人中會有1人死亡。(photo by臧品安／台灣醒報)

流行性腦脊髓膜炎若缺乏立即治療，死亡率高達5成！台灣兒童感染症醫學會21日指出，流行性腦脊髓膜炎的早期症狀與感冒、肺炎相似，一旦感染，可能24小時內從非特殊症狀進展至死亡，提醒民眾若出現劇烈頭痛、高燒不退等症狀，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安等症狀，須特別注意！

惡化快、死亡率高

根據統計，全球每年超過200萬人遭受腦膜炎危害，近30萬人死亡，因併發症而生活失能人數高達50萬人。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎過去在台灣曾發生多次群聚，近期雖只有零星個案，但因輕忽該病症狀未立即就醫，死亡率高達5成，提醒民眾仍須留意。

邱南昌進一步說明，流行性腦脊髓膜炎為一種革蘭氏陰性雙球菌的猝發性感染疾病，人是主要的天然宿主，主要好發於每年11月至隔年4月，透過接觸無症狀帶原者的鼻咽喉分泌物或飛沫傳染。此外，由於該病惡化速度極快，一旦輕忽、延誤治療，每2人中會有1人死亡；即使有立即的診斷和治療，死亡率仍高，每7人中會有1人死亡。

留意四大症狀

邱南昌提醒，當民眾出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等4大症狀，應提高警覺。此外，約有5%至20%病患直接進展成嚴重腦膜炎敗血症，其死亡率近4成，且倖存者中每3人就有1人恐產生腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷、癲癇等4大嚴重併發症。

新竹馬偕醫院小兒感染科主任林千裕舉一名5歲女童個案為例，她於流行性腦脊髓膜炎發病後24小時內，急速惡化為嚴重敗血性休克，緊急轉入加護病房插管、洗腎、升壓藥物救治，之後更因全身瀰漫凝血異常，多處紫斑傷口潰爛，需進行清創治療，令家屬心疼不已。

林千裕提醒，民眾應牢記2點，一、保持個人衛生、戴口罩，避免接觸呼吸道症狀病人；二、若前往高盛行區，建議出國前10天要接種疫苗。他也建議，嬰幼兒與免疫力差的高風險族群，如持續性補體缺損、脾臟功能缺損、人類免疫缺乏病毒感染者（HIV），可預先接種疫苗，提升對流行性腦脊髓膜炎的保護力。

【更多精采內容，詳見

死亡率 發燒 頭痛

延伸閱讀

女童患「高致命」流行性腦脊髓膜炎 醫師：留意4大症狀

AZ疫苗施打率低 高市衛生局長：施打者約15%有發燒情形

5歲女童感染細菌性腦膜炎 高燒一天突爆紫斑休克

自費AZ疫苗預約的都來了！ 接種首日民眾踴躍

相關新聞

直擊台灣海洋垃圾危機 這些「巧克力球」不斷毒殺我們的大海 政府每年花17億清海廢卻治標不治本

「這樣才叫有政府，才叫會做事！」2019年10月下旬，行政院長蘇貞昌宣布了「向海致敬」計畫，「1988公里海岸，每吋都有人管！」院長豪語和政策目標都喊得響亮，政府9大部會、15個機關嚴陣以待，準備好好收拾那些盤據在台灣海濱的海洋廢棄物。

女童患「高致命」流行性腦脊髓膜炎 醫師：留意4大症狀

新竹一名5歲女童平時身體健康，某天突然整日高燒不退、腹痛嘔吐，送至診所後又轉診至大醫院，病況還持續惡化，陸續出現猛爆性紫...

搭國內跳島旅遊風！麗娜輪安平直達馬公今首航

安平商港睽違十多年再度有航線直達澎湖馬公！譽為海上飛船的「麗娜輪」在去年11月試營運「安平—馬公」航線之後，今天上午正式...

跟風跑到乾涸水庫底拍網美照？ 小心已經觸法恐被重罰

網美愛找新興地點拍照，小心踩地雷。南投縣日月潭大竹湖進水口一帶湖底裸露，瞬間變成網美爆紅景點，台中市觀旅局前局長林筱淇還在臉書大秀自拍照。苗栗縣永和山水庫乾涸幾乎見底，日前也有網友穿上日本和服到原本淹沒在水中的永安橋拍照跪地祈雨，甚至有人直接把機車騎進水庫區裡，令人傻眼。

腦脊髓膜炎恐奪命 留意四大症狀

流行性腦脊髓膜炎若缺乏立即治療，死亡率高達5成！台灣兒童感染症醫學會21日指出，流行性腦脊髓膜炎的早期症狀與感冒、肺炎相似，一旦感染，可能24小時內從非特殊症狀進展至死亡，提醒民眾若出現劇烈頭痛、高燒不退等症狀，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安等症狀，須特別注意！

【法律快譯通】小孩玩火卻沒制止釀禍 家長因「保證人地位」吃官司

日前台中一場火警導致3名幼童死亡，初步調查，可能是孩童玩火導致，詳細原因仍待進一步調查釐清。但因法律明定父母對子女有監督保護的義務，也就是保證人地位，父母若未善盡義務恐會吃上官司，台北地院日前對一起失火罪作出判決，母親知道兒子有玩打火機習慣，卻未注意導致兒子以打火機燒掉房屋，法官依失火罪判處母親拘役5日、得易科罰金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。