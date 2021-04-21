腦脊髓膜炎恐奪命 留意四大症狀

流行性腦脊髓膜炎若缺乏立即治療，死亡率高達5成！台灣兒童感染症醫學會21日指出，流行性腦脊髓膜炎的早期症狀與感冒、肺炎相似，一旦感染，可能24小時內從非特殊症狀進展至死亡，提醒民眾若出現劇烈頭痛、高燒不退等症狀，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安等症狀，須特別注意！

惡化快、死亡率高

根據統計，全球每年超過200萬人遭受腦膜炎危害，近30萬人死亡，因併發症而生活失能人數高達50萬人。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎過去在台灣曾發生多次群聚，近期雖只有零星個案，但因輕忽該病症狀未立即就醫，死亡率高達5成，提醒民眾仍須留意。

邱南昌進一步說明，流行性腦脊髓膜炎為一種革蘭氏陰性雙球菌的猝發性感染疾病，人是主要的天然宿主，主要好發於每年11月至隔年4月，透過接觸無症狀帶原者的鼻咽喉分泌物或飛沫傳染。此外，由於該病惡化速度極快，一旦輕忽、延誤治療，每2人中會有1人死亡；即使有立即的診斷和治療，死亡率仍高，每7人中會有1人死亡。

留意四大症狀

邱南昌提醒，當民眾出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等4大症狀，應提高警覺。此外，約有5%至20%病患直接進展成嚴重腦膜炎敗血症，其死亡率近4成，且倖存者中每3人就有1人恐產生腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷、癲癇等4大嚴重併發症。

新竹馬偕醫院小兒感染科主任林千裕舉一名5歲女童個案為例，她於流行性腦脊髓膜炎發病後24小時內，急速惡化為嚴重敗血性休克，緊急轉入加護病房插管、洗腎、升壓藥物救治，之後更因全身瀰漫凝血異常，多處紫斑傷口潰爛，需進行清創治療，令家屬心疼不已。

林千裕提醒，民眾應牢記2點，一、保持個人衛生、戴口罩，避免接觸呼吸道症狀病人；二、若前往高盛行區，建議出國前10天要接種疫苗。他也建議，嬰幼兒與免疫力差的高風險族群，如持續性補體缺損、脾臟功能缺損、人類免疫缺乏病毒感染者（HIV），可預先接種疫苗，提升對流行性腦脊髓膜炎的保護力。

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