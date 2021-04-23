Taste by Lexus期間限定 Lexus攜手Season打造法式聯名午茶組

文 / 和泰汽車 提供

Lexus攜手Season打造法式聯名午茶組, 期間限定單人午茶組760元+10%可享一套三款甜點及飲料 圖／和泰汽車 提供
Lexus攜手Season打造法式聯名午茶組, 期間限定單人午茶組760元+10%可享一套三款甜點及飲料 圖／和泰汽車 提供

長期支持各大時尚與美食饗宴活動的Lexus，延續2020年12月和晶華合作聯名午茶後，今年4月首度合作邁入十周年的全台唯一現做法式甜點餐廳 – Season Artisan Pâtissier。由馳騁四季的甜點職人洪守成Season，將Lexus匠心獨具與極致工藝的品牌精神，以法式職人手法和在地風土食材，設計出季節風味的下午茶，自4月22日起至5月20日詮釋法式甜點的Experience Amazing！單人午茶組760元+10%可享一套三款甜點及飲料，前甜點包含紫羅蘭棒棒糖、百香果塔和歐貝拉Bonbon，主甜點則為格雷伯爵和草莓雪球兩款現做絕美的點心，在台北體驗別具特色的法式風情午茶饗宴。

Lexus 與Season Artisan Pâtissier的跨界合作期間，位於台北敦南林蔭綠意的Season Artisan Pâtissier，將化身為最具魅力的Lexus期間限定時尚甜點餐廳，店內以Lexus家族化車頭紡錘型水箱護罩為設計靈感，打造高度2米的Spindle Grille櫥窗設計。不僅吸引路過民眾駐足欣賞，更為甜點愛好者創造Amazing視覺與空間感受。

Lexus期間限定時尚甜點餐廳，以Lexus家族化車頭紡錘型水箱護罩為靈感，打造高度2米的Spindle Grille櫥窗設計，創造Amazing視覺感受 圖／和泰汽車 提供
Lexus期間限定時尚甜點餐廳，以Lexus家族化車頭紡錘型水箱護罩為靈感，打造高度2米的Spindle Grille櫥窗設計，創造Amazing視覺感受 圖／和泰汽車 提供

精心打造的「Lexus午茶組」包含萬分精緻的「紫羅蘭棒棒糖」，以呼應季節氛圍的食用花製成，一口帶給您幸福滿足的甜蜜滋味。「百香果塔」內裏由酥脆杏仁塔皮為底，由百香果醬和甜菊層層堆疊，入口之後舌尖即散發溫暖但清新的好滋味。「歐貝拉Bonbon」是以杏仁蛋糕為基底，疊上覆盆⼦玫瑰果泥糖⽔及玫瑰覆盆⼦奶油餡，層層變化的豐富口感，繼續探索生活中的驚奇和無限可能。

精心打造的「Lexus午茶組」前甜點包含「紫羅蘭棒棒糖」、「百香果塔」和「歐貝拉Bonbon」層層變化的豐富口感，繼續探索生活中的驚奇和無限可能 圖／和泰汽車 提供
精心打造的「Lexus午茶組」前甜點包含「紫羅蘭棒棒糖」、「百香果塔」和「歐貝拉Bonbon」層層變化的豐富口感，繼續探索生活中的驚奇和無限可能 圖／和泰汽車 提供

第一款主甜點「格雷伯爵」為了突顯伯爵茶柑橘風味，主廚 Season以佛手柑果凍包裹台灣茂谷柑，搭配伯爵茶起司內餡及法式海綿蛋糕，柑橘滋味爆棚，展現Lexus不斷創新的精神。

第二款主甜點「草莓雪球」以口感酥脆的蛋白霜殼球為基底，注入草莓雪酪、莓果醬，疊上法式焦糖布丁與時令新鮮草莓，輕輕敲碎外殼後，豔紅的雪酪、果醬乍現，充滿視覺驚喜。最後綴上主廚呼應Lexus工藝精神，以純手工製作的Lexus巧克力片，散發出職人精神及兼容並蓄的風範。

第二款主甜點「草莓雪球」輕輕敲碎蛋白霜殼球後，豔紅的草莓雪酪、果醬和法式布丁乍現，充滿視覺驚喜。 圖／和泰汽車 提供
第二款主甜點「草莓雪球」輕輕敲碎蛋白霜殼球後，豔紅的草莓雪酪、果醬和法式布丁乍現，充滿視覺驚喜。 圖／和泰汽車 提供

上述「Lexus午茶組」為單人份量，每套售價760元+10%，含三款甜點及咖啡或茶，
洽詢及訂位電話：(02) 2708-5299
Season Artisan Pâtissier敦南旗艦店地址：台北市大安區敦化南路一段295巷16號 (每月的第一個週一公休)

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