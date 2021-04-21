5歲女童感染細菌性腦膜炎 高燒一天突爆紫斑休克

一名5歲女童日前突然高燒不退、皮膚出現猛爆性紫斑，發病一天內敗血性休克、腎衰竭，緊急送入加護病房救治，經檢查女童感染流行性腦脊髓膜炎，立即使用抗生素，才搶救成功。

台灣兒童感染症醫學會今天上午舉行世界腦膜炎日記者會，台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎主要好發於每年11月至隔年4月，透過接觸無症狀帶原（菌）者的鼻咽喉分泌物或飛沫傳染，潛伏期約2至10天，一旦流行時，無症狀帶菌率可高達5至10%。

邱南昌說，感染流行性腦脊髓膜炎，約有5%至20%患者會直接進展成嚴重腦膜炎敗血症，死亡率近4成，未能即時確診、接受治療，24小時內2人即有1人死亡；就算即刻治療，每7名病患中仍可能有1人死亡。

甚至倖存者中，每3人就有1人恐產生如腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷、癲癇等嚴重併發症。邱南昌表示，據衛福部疾管署統計顯示，確診個案4歲以下嬰幼兒占比超過3成，但台灣近10年接連發生校園群聚及軍營群聚，顯示各年齡層都有感染風險。

邱南昌提醒，感染流行性腦脊髓膜炎，成人會出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，或嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差，早期症狀多不具特異性，易與流行性感冒、肺炎等混淆，應提高警覺。

新竹馬偕醫院小兒感染科主任林千裕建議，民眾除加強落實個人良好衛生習慣與咳嗽禮節、避免長時間處於密閉擁擠空間，若家有幼兒或計畫前往主要盛行地區，經由醫師評估後，可自費接種疫苗，提升保護力。