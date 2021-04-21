東海2碩生開發「下車鈴零接觸」 中市公車裝設推廣

新冠疫情改變人們生活習慣，「零接觸」變得更重要。東海大學資訊工程研究所陳虔逸、王政堯兩位學生看到民眾搭公車時經常得觸摸下車鈴，可能因此感染，因此研究開發出「零接觸下車鈴應用系統」的「uniB」APP，讓民眾搭公車時只要透過手機APP即可啟動公車下車鈴，取代接觸實體下車鈴。

陳虔逸、王政堯不僅在學接受老師楊朝棟指導，也接受台中市經濟發展局青創夢想家孵化計畫及中科智慧機器人自造基地加速器創業輔導，獲得經濟部SBIR計畫補助，成立「優思馬特科技股份有限公司」新創公司，分別與台中客運及全航客運簽訂合作意向書，初步已獲台中客運與全航客運在41、58及201路線的80輛公車全面裝設「零接觸下車鈴」系統，今天上線試營運。

陳虔逸、王政堯均就讀僑泰高中、修平科技大學，是學長弟，兩人在學校時即有研發上的表現，兩學校校長温順德、陳建勝都出席營運記者會，對學生有此表現感到無比光榮。

陳虔逸簡報時說，uniB APP採用短距離低功耗的藍牙無線技術，乘客上車後只要開啟藍牙，不需要登錄個資或進行配對，沒有個資外洩或中斷乘客配戴藍牙耳機聽音樂等疑慮，操作介面平易近人。

零接觸下車鈴系統為避免少數人惡意觸發下車鈴，進而影響司機行駛或靠站、起站的安全性，每支手機針對每班公車限制觸發兩次APP，乘客因超過兩次觸發而被限制或未攜帶手機，仍可透過實體下車鈴來實現，完全不影響下車權利。