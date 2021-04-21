搭國內跳島旅遊風！麗娜輪安平直達馬公今首航

安平商港睽違十多年再度有航線直達澎湖馬公！譽為海上飛船的「麗娜輪」在去年11月試營運「安平—馬公」航線之後，今天上午正式首航。600多名乘客搭上首航班次出發，船上開放旅客攜帶自行車等無動力騎具，未來每周三、五、日都有固定航班，台南開啟了國內跳島的旅遊模式。

台南市政府與東聯航運股份有限公司攜手合作，重啟安平直航澎湖馬公海運線，該輪可容納800名乘客，航行時間約2小時。市長黃偉哲表示，安平往返馬公航線已停駛多年，麗娜輪去年11月20日試營運後市場反映熱烈，不斷接獲遊客詢問何時能再搭乘，現在麗娜輪從4月21日開始，每周三、五、日都有航班，且提供自行車等無動力騎具上船服務，自行車上船每航段只要100元。

黃偉哲說，台南黃金海岸自行車道的風光，比起國外自行車道毫不遜色，歡迎各界車友來探訪，再帶愛車搭郵輪出海，前往澎湖欣賞美麗的國際煙火，絕對是今年「自行車旅遊年」最有國際旅遊度假感的旅遊新模式。另外，此航線開啟後，有助提升台南、澎湖兩地觀光、農產品交流。

觀旅局長郭貞慧表示，大家最期待的自駕跨海旅遊還在準備中，東聯航運正在努力克服馬公碼頭跳板工程技術問題，預計今年底前完成跳板裝設，接著即可透過麗娜輪來趟自駕遊。