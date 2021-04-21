台灣本島首度爆發「牛結節疹」 中市加強牧場消毒清潔
台灣日前確診首例牛結節疹案例，台中市長盧秀燕接獲消息後立即成立緊急應變小組，指示農業局進行臨床訪視與宣導工作，保護好台中市養牛產業。台中市農業局長蔡精強昨日到養牛場視察，督促業者做好相關防疫與清潔工作，有效控制牛結節疹。
蔡精強表示，台中目前有42處養牛場、4000頭牛隻，市府4月16日已完成相關臨床訪視及宣導工作，動物健康沒有異常。牛結節疹病毒主要透過蚊蠅或壁蝨等節肢動物傳播，做好相關環境清潔消毒及病媒防控工作才能有效控制疾病，牧場也須加掛足量的捕蚊燈，除防範疫病，也可減少牛隻受蚊蠅侵擾，增加牧場收益。
蔡精強說，牛結節疹疫苗接種效果非常好，行政院農委會動植物防疫檢疫局正整備及發放疫苗，台中一旦收到，將立即配送疫苗與安排注射；請業者加強相關安全防疫措施，防疫做到滴水不漏；另牛結節疹並非人畜共通傳染病，不會傳染給人，所以食用牛奶或牛肉對民眾健康無虞，請市民朋友放心。
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