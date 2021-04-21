去年平均理賠率233% 香蕉收入保險販售延長至5月14日

農委會推香蕉收入保險，今年度公告販售，保費由農委會補助一半，上限金額為每公頃3萬元；各縣市政府也有加碼補助，減輕農民負擔。由於投保不如預期，農委會公告將販售期限延長至5月14日止，鼓勵更多農民納保。

日前立委蘇震清在立法院經濟委員會質詢，鄰近兩三個鄉鎮距離僅相隔一兩公里，蕉農投保的保費不同，但請領的保險補償金卻相同，制度造成不公；農委會主委陳吉仲表示，今年保單已公告，明年會進行調整。

農委會副主委陳駿季日前招開香蕉收入保險說明會時表示，香蕉收入保險為政策保險，理賠計算是保險期間的「區域」收入低於投保的保障額度時，其差額由保險理賠，來達到穩定收入效果，跟一般以「個人」收入來計算會有觀念上的差異；另如果有超額理賠，會由農委會負擔最後賠付責任。

他說，上年度理賠金已撥付農會，請農會趕快撥付農民，後續各基層農會在宣導時，產業機關也會與農會一起合作宣導，針對農民反映問題，也會滾動檢討保單內容，讓保單可更符合農民實際所需。

農委會表示，109年保單原有限制香蕉種植高度須達100公分且未抽穗，致部分田區無法投保。110年保單已檢討放寬，只要投保香蕉(不分品種)田間植株存活率達九成，可在保險期間採收即可；另針對續保農戶保險費，也有折抵30%方案，即前一年度未獲理賠或理賠金額低於自繳保險費，差額部分可折抵自繳保險費30％。(比如：上年度自繳保險費1萬元，未獲理賠，本年度續保，則可折抵3000元保險費)。

農委會表示，上年度相對無較大型天災，下半年蕉價相對較低，部分鄉鎮區域收入低於農民投保保障額度，得以獲得理賠保障。109年度全部試辦區的平均理賠率達到233%，即平均付出100元保險費，可獲得233元理賠金，認為香蕉收入保險達到穩定農友收益效果。