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舒力基明天最接近台灣 周日全台降雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中颱「舒力基」持續向北北西進行，目前距離鵝鑾鼻東南方700公里位置，根據氣象局預測，舒力基最接近台灣的時間就在明天上午，屆時大概距離台灣約500公里。圖／氣象局提供
中颱「舒力基」持續向北北西進行，目前距離鵝鑾鼻東南方700公里位置，根據氣象局預測，舒力基最接近台灣的時間就在明天上午，屆時大概距離台灣約500公里。圖／氣象局提供

中颱舒力基持續向北北西進行，中心位置目前距離鵝鑾鼻東南方700公里，根據氣象局預測，舒力基最接近台灣的時間就在明天上午，屆時大概距離台灣約500公里。儘管不會侵台，但受到颱風外圍環流的影響，東半部今下午就會開始有雨，北部地區則從後天開始，會有局部降雨；反觀西半部則是天氣穩定，大多都是晴到多雲的天氣。

氣象局表示，周日、下周一受到華南雲系的影響，各地雲量偏多，也有降雨機率，其中周日可能全台都有雨，不過降雨機率仍以北部、東半部較大，目前看起來雨量也可能不多。

氣象局表示，下周二後水氣慢慢減少，北部、東南部山區還是有局部降雨，不過雨量如何目前還無法預估，會再持續觀察。

對於中南部旱象，氣象局表示，4月的降雨主要都是以華南雲系為主，不過由於東北風明顯，所以降雨大多集中在北部、東北部，後續還要看看有沒有雲系進來。

此外，受到颱風影響，氣象局也發布長浪即時訊息，宜蘭(龜山島、蘇澳)、花蓮、屏東(鵝鑾鼻、小琉球)以及台東(台東、蘭嶼)已觀測到1.5公尺至4.2公尺的浪高，提醒民眾注意。

氣象局 雨量

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