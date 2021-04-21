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30年老菸槍 每天1.5包菸差點讓他見神仙

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投醫院心導管中心主任嚴元鴻（右）及院長洪弘昌（中）。圖／南投醫院提供
南投醫院心導管中心主任嚴元鴻（右）及院長洪弘昌（中）。圖／南投醫院提供

南投縣名間鄉65歲陳姓農友菸癮大，每天抽1.5包菸，30年如一日，未料上周下田採收鳳梨時，突然覺得胸口悶痛、盜汗、無力，以為自己中暑，至鄰近醫院就醫，經心電圖檢查發現疑是心肌梗塞，立刻轉往南投醫院手術，及時挽回性命。

衛福部南投醫院指出，急性心肌梗塞成因為供應心臟肌肉營養的血管突然發生阻塞，心臟功能也突然間遭受重大影響，無法正常收縮，嚴重時恐迅速危及病人生命，因此搶救治療得跟時間賽跑，而陳姓患者到院後僅剩不到60分鐘救治時間。

南投醫院心導管中心主任嚴元鴻說，該患者右冠狀動脈近端完全阻塞，心臟功能大幅受影響，還好院內急診、檢驗、護理等團隊合作迅速完成前置步驟，確保病患生命徵象穩，隨即並進行心導管治療，但術中狀況極度不穩定，生死一瞬間。

陳男在治療過程中連續發生心室頻脈（VT）合併心因性休克，所幸手術團隊成員很有默契，透過心臟電擊體外去顫，置放主動脈氣球幫浦（IABP）穩定血壓，並成功打通完全阻塞的冠狀動脈搶回血流，防止再阻塞，術後恢復良好，順利出院。

南投醫院表示，術後診療進一步發現，陳姓患者身體狀況不差，僅輕微高血壓，但他菸齡30多年，且幾乎每天抽1.5包，菸癮不小可能是危害其心臟，造成急性心肌梗塞發生的原因。

嚴表示，香菸中許多有害物質會導致全身血管慢性發炎，使得供應心臟血液的冠狀動脈粥腫樣硬化與狹窄，影響心臟血流供應，尼古丁則會活化交感神經系統，增加心臟負擔，提高心肌梗塞風險。

此外，高血壓、糖尿病、高血脂等慢性病也都是心血管疾病的危險因子，所以戒菸有助遠離心血管疾病，維持正確的生活習慣、積極控制慢性病、規律回診與檢查、依天氣注意保暖、工作疲憊或壓力大時適度休息等都有助於預防心血管疾病。

南投醫院醫療團隊成功打通陳姓患者完全阻塞的冠狀動脈（黃圈處）搶回血流。圖／南投醫院提供
南投醫院醫療團隊成功打通陳姓患者完全阻塞的冠狀動脈（黃圈處）搶回血流。圖／南投醫院提供
陳姓患者右冠狀動脈近端完全阻塞（黃圈處），心臟功能大幅受影響。圖／南投醫院提供
陳姓患者右冠狀動脈近端完全阻塞（黃圈處），心臟功能大幅受影響。圖／南投醫院提供

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

心肌梗塞 患者 心血管疾病

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