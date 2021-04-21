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女護理師腦動脈瘤破裂存活 醫：第一時間送醫是關鍵

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院神經外科醫師朱彥澤說，95%的腦動脈瘤破裂，事前無明顯症狀，是突發且相當危急的情形。圖／長安醫院提供
長安醫院神經外科醫師朱彥澤說，95%的腦動脈瘤破裂，事前無明顯症狀，是突發且相當危急的情形。圖／長安醫院提供

一名女護理師早晨在家中昏倒，送醫診斷查出是腦動脈瘤破裂，經緊急開刀搶救，並搭配積極復健，終於走過死亡威脅，目前生活已可自理。醫師呼籲，腦動脈瘤像是不定時炸彈，只要破裂，有兩成的人死亡、半數重殘，10人中僅3人能走著出院。

長安醫院神經外科醫師朱彥澤說，95%的腦動脈瘤破裂，事前無明顯症狀，是突發且相當危急的情形，應盡速就近送醫院，女護理師就能存活，關鍵就是能在第一時間就發現並立刻送醫，也是她能順利出院的關鍵。

住院期間女護理師共經歷4次手術，並接受「智能機器人復健」、「能力回復復建」、物理/職能治療搭配的療程，兩個月不到就從性命垂危回復到能生活自理。女護理師說，她已可以自己吃飯、洗澡、洗頭，爬樓梯也OK；醫師還開玩笑說他已經「從5歲又變回到50歲的真實年齡」。

朱彥澤說，動脈瘤破裂大多沒有前兆建議，即使是身為護理師也容易忽略。建議超過40歲，尤其是有家族病史及三高的民眾，每年定期到醫院做健檢，避免突如其來的憾事發生。

護理師 醫師 復健

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