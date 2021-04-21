親睹墾丁珊瑚產卵大爆發 海底奇觀首開線上直播

每年媽祖生日（國曆5月3日）前後是墾丁海域珊瑚繁殖的高峰期，各種珊瑚排放的卵和精卵束入夜後大爆發，宛如滿天星斗；為迎接這場年度盛事，墾管處邀潛水業者淨海、辦珊瑚攝影展外，今年首度和國立海生館、聯合新聞網合辦珊瑚產卵影像線上直播，5月3日至5日晚上9時至9時半，美如燦爛星空的海底生態奇觀，可在3個臉書網路平台即時觀賞。

墾管處說，墾丁國家公園海域內的珊瑚種類超過500種，包含各式石珊瑚與軟珊瑚，因珊瑚不具備護幼能力，為增加後代的存活率，採取夜間集體產卵模式，透過「卵海戰術」，集中數天內將卵子及精子排放出，增加受精與存活機率，每年農曆媽祖生日前後是繁殖的高峰期；集體釋放的過程讓海底盡是各色的精卵，海底如星空般美麗，吸引潛水愛好者專程來目睹這一幕。

墾管處說，為推動正確的海洋保育觀念，墾管處和中華民國水中攝影協會及台灣珊瑚礁學會，每年都在珊瑚產卵季節辦理海洋保育活動，今年活動包括淨海清除海底垃圾、「美麗珊瑚海」攝影作品展覽、珊瑚產卵線上直播等，今年考量疫情風險，大型群聚科普講座取消，但清除海洋垃圾不能停擺，邀在地潛水業者合作清除海底垃圾，希望聚集在地力量共同守護家鄉的海洋。