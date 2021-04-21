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水庫效能逼近極限 鄭明典：看明天能否午後對流

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，水庫效能接近極限了。圖／取自鄭明典臉書
鄭明典表示，水庫效能接近極限了。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，水庫效能操到接近極限了。今天很乾，明天看看能不能來點午後對流。

今年第2號颱風舒力基4月14日生成至今，鄭明典說，已經一周了，在呂宋島東方也停留了一段時間，現在還維持中度颱風強度。預期明天下半天之後才會轉向偏東方向移動，強度也會減弱。

氣象局說，中颱舒力基今天凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方770公里海面上，以每小時15轉9公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時179公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120公里。

氣象局說，今天東半部地區有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖金門馬祖為晴到多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

明天東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨，東半部地區並有局部較大雨勢發生的機率。

今天中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大台北地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風；明天金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；今、明兩天受颱風影響，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生。

今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

金門 馬祖 澎湖 天氣動態

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