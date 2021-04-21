快訊

iPhone 12、iPhone 12 mini增加紫色選項！4月23日開放預購

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／險遭牛群暴衝　新北動保員深入山區用吹箭幫水牛打疫苗

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
放養役用牛除飼主外，其他人不易接近。圖／新北市動保處提供
放養役用牛除飼主外，其他人不易接近。圖／新北市動保處提供

新北市林口區1養牛戶經畜衛所確診為牛結節疹病例，為防堵疫情擴散，動保處16日起全面動員至轄內11場養牛戶疫苗施打，並深入山區、河床完成所有放養役用牛及野放水牛，4月18日完成2053頭牛隻疫苗施打，確保全數牛隻得到疫苗防護，防疫不漏網。

動保處於15日連夜緊急向中央申請領取牛結節疹疫苗，16日組成快速防疫部隊，1日內動員所有獸醫及防疫人員，完成新北市11場養牛戶疫苗施打，3天內完成放養役用牛、野放水牛疫苗施打。動保處聯合高灘處、公所、警察局全面加派人力前往新北市牛隻分布區域施訪視牛隻狀況、施打疫苗。尤其在放養區，野放牛隻成群行動、分布在河床叢林或是深山草原內，必須爬山、涉水才能找到牛群。

楊淑方表示，市府出動4台空拍機沿著河床、山頭搜尋牛隻，防疫人員穿著雨鞋，攜帶防疫裝備及吹箭管翻山越嶺、穿過比人高芒草叢、溯溪越河，甚至雙腳深陷濕滑泥沼，花了好幾個小時終於發現牛群後，又因一個動作太大造成牛隻警戒而一哄而散，功虧一簣。

防疫人員在河床山坡經過百般波折，終於找到牛群所在，獸醫師吹箭時牛群因野性暴衝，多次差點撞擊獸醫師及防疫人員，驚險萬分。即使如此，動保處獸醫師及防疫人員仍然不放棄，在多次的努力搜尋及追逐下，在18日前完成所有役用牛及野放牛結節疹疫苗注射。

動保處表示，牛結節疹並非人畜共通傳染病，並不會傳染給人，只要做好昆蟲等病媒控制及疫苗施打、場區消毒即可有效預防疾病。為完成任務，動保處獸醫師及防疫人員幾乎不眠不休、上山下海、疲於奔命相當辛苦，另防疫人員加強轄內畜牧場，輔導畜牧場生物安全防護及防疫管理，全面完成疫苗注射施打作業，讓牛隻疫病傳播風險降到最低。

防疫人員與牛隻維持警戒安全範圍。圖／新北市動保處提供
防疫人員與牛隻維持警戒安全範圍。圖／新北市動保處提供
防疫人員用吹箭施打LSD疫苗。圖／新北市動保處提供
防疫人員用吹箭施打LSD疫苗。圖／新北市動保處提供

獸醫師 疫苗

延伸閱讀

歐盟：嬌生疫苗與罕見血栓可能有關 應加警語

國籍機師感染源待釐清 醫估自費接種將更踴躍

代工廠弄錯成分致嬌生疫苗報廢 FDA下令暫停生產

高市2市立醫院疫苗自費施打 每天共百劑預約爆滿

相關新聞

舒力基減弱為中颱仍是大眼颱 吳德榮：沿海注意長浪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，舒力基颱風雖已減弱為中颱，但持續呈...

春天養肝 綠色飲食

一年之計在於春，是為健康打底最佳時機。現代人生活壓力大，常吃高油高脂食物、膳食纖維攝取不足，許多人有脂肪肝問題，癌症關懷基金會董事長、養生達人陳月卿在元氣網粉絲團直播時強調，「春天養肝」應讓「綠色」入肝，可以「全食物飲食法」自製「綠拿鐵」飲用，每一、二天喝一杯，減少脂肪肝，還可以減肥。

地震警報統一標準 5月起4級才響

花蓮縣日前晚間連兩震，全台有感，但各地預測震度不一，不少民眾反映沒收到「國家級警報」，就連台中市長盧秀燕昨都喊話，建議中...

花蓮凌晨連二震規模3.7和3.4 最大震度花蓮縣3級

根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨3時38分發生芮氏規模3.4地震，地震深度9.3公里，震央位於花蓮縣政府西南方24.8公...

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸 海底撈回應了

源自中國大陸的人氣連鎖火鍋「海底撈」，近期被海外媒體報導，在溫哥華分店中安裝有60多具監視器，每張桌子都配有2隻監視器，...

親睹墾丁珊瑚產卵大爆發 海底奇觀首開線上直播

每年媽祖生日（國曆5月3日）前後是墾丁海域珊瑚繁殖的高峰期，各種珊瑚排放的卵和精卵束入夜後大爆發，宛如滿天星斗；為迎接這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。