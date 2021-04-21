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影／險遭牛群暴衝 新北動保員深入山區用吹箭幫水牛打疫苗
新北市林口區1養牛戶經畜衛所確診為牛結節疹病例，為防堵疫情擴散，動保處16日起全面動員至轄內11場養牛戶疫苗施打，並深入山區、河床完成所有放養役用牛及野放水牛，4月18日完成2053頭牛隻疫苗施打，確保全數牛隻得到疫苗防護，防疫不漏網。
動保處於15日連夜緊急向中央申請領取牛結節疹疫苗，16日組成快速防疫部隊，1日內動員所有獸醫及防疫人員，完成新北市11場養牛戶疫苗施打，3天內完成放養役用牛、野放水牛疫苗施打。動保處聯合高灘處、公所、警察局全面加派人力前往新北市牛隻分布區域施訪視牛隻狀況、施打疫苗。尤其在放養區，野放牛隻成群行動、分布在河床叢林或是深山草原內，必須爬山、涉水才能找到牛群。
楊淑方表示，市府出動4台空拍機沿著河床、山頭搜尋牛隻，防疫人員穿著雨鞋，攜帶防疫裝備及吹箭管翻山越嶺、穿過比人高芒草叢、溯溪越河，甚至雙腳深陷濕滑泥沼，花了好幾個小時終於發現牛群後，又因一個動作太大造成牛隻警戒而一哄而散，功虧一簣。
防疫人員在河床山坡經過百般波折，終於找到牛群所在，獸醫師吹箭時牛群因野性暴衝，多次差點撞擊獸醫師及防疫人員，驚險萬分。即使如此，動保處獸醫師及防疫人員仍然不放棄，在多次的努力搜尋及追逐下，在18日前完成所有役用牛及野放牛結節疹疫苗注射。
動保處表示，牛結節疹並非人畜共通傳染病，並不會傳染給人，只要做好昆蟲等病媒控制及疫苗施打、場區消毒即可有效預防疾病。為完成任務，動保處獸醫師及防疫人員幾乎不眠不休、上山下海、疲於奔命相當辛苦，另防疫人員加強轄內畜牧場，輔導畜牧場生物安全防護及防疫管理，全面完成疫苗注射施打作業，讓牛隻疫病傳播風險降到最低。
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