影／險遭牛群暴衝　新北動保員深入山區用吹箭幫水牛打疫苗

新北市林口區1養牛戶經畜衛所確診為牛結節疹病例，為防堵疫情擴散，動保處16日起全面動員至轄內11場養牛戶疫苗施打，並深入山區、河床完成所有放養役用牛及野放水牛，4月18日完成2053頭牛隻疫苗施打，確保全數牛隻得到疫苗防護，防疫不漏網。

動保處於15日連夜緊急向中央申請領取牛結節疹疫苗，16日組成快速防疫部隊，1日內動員所有獸醫及防疫人員，完成新北市11場養牛戶疫苗施打，3天內完成放養役用牛、野放水牛疫苗施打。動保處聯合高灘處、公所、警察局全面加派人力前往新北市牛隻分布區域施訪視牛隻狀況、施打疫苗。尤其在放養區，野放牛隻成群行動、分布在河床叢林或是深山草原內，必須爬山、涉水才能找到牛群。

楊淑方表示，市府出動4台空拍機沿著河床、山頭搜尋牛隻，防疫人員穿著雨鞋，攜帶防疫裝備及吹箭管翻山越嶺、穿過比人高芒草叢、溯溪越河，甚至雙腳深陷濕滑泥沼，花了好幾個小時終於發現牛群後，又因一個動作太大造成牛隻警戒而一哄而散，功虧一簣。

防疫人員在河床山坡經過百般波折，終於找到牛群所在，獸醫師吹箭時牛群因野性暴衝，多次差點撞擊獸醫師及防疫人員，驚險萬分。即使如此，動保處獸醫師及防疫人員仍然不放棄，在多次的努力搜尋及追逐下，在18日前完成所有役用牛及野放牛結節疹疫苗注射。