中颱舒力基逼近東南外海 沿海長浪北東部陣雨
天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，舒力基颱風在今天已經減為中度颱風，不過近中心最大風速仍相當接近強颱等級。目前中心位置在菲律賓呂宋島東方海面，暴風圈緊貼呂宋島的東邊沿海。
他說，預計舒力基今明兩天仍會以相當緩慢的速度朝西北方向移動，接近台灣東南方外海，不過直接影響台灣的機率仍低，明後兩天最接近台灣時，暴風圈和台灣東部陸地的距離雖然只有兩百到三百公里，不過同時颱風也會開始轉向朝東北東方移動，逐漸遠離台灣。
賴忠瑋說，要留意的是，今天開始到周五，受到颱風外圍環流影響，容易有長浪，沿海的風浪也會轉趨明顯，尤其是蘭嶼、綠島，及台灣北部、東部和南部沿海，另外澎湖及金門也要注意。
天氣方面，今天起到周六北部和東半部也容易有局部陣雨，其中明天東部要留意有局部較大雨勢發生的機會。溫度上則要留意日夜溫差，白天偏熱，除了東部雲量多，中午高溫約25到26度之外，其他各地可達30度以上，但是夜晚到清晨只有20度左右，還是略有涼意。
賴忠瑋說，至於中南部的降雨機率仍然偏低，較不受到颱風外圍環流影響，今起到周五只有山區有局部零星短暫陣雨，或午後熱對流帶來局部午後雷陣雨，不過因為下雨的範圍較局部，時間較短暫，不一定有助於水庫水位的上升。
他說，近期可能出現的降雨，在周日到下周三左右，中國南方的水氣有機會東移影響台灣，下周五則有一道鋒面雲系南下的機會，都可能為台灣帶來降雨，只是中國南方的雲系較零散，雨勢可能還是較局部。至於鋒面的結構雖然相對較完整，不過移動速度較快，停留時間不長，加上還有一周以上的時間，還存在變化空間，仍要持續觀察。
今天新竹以南的擴散條件不佳，空氣品質可能達對敏感族群不健康的橘色提醒等級，中彰投地區甚至可達對所有族群不健康的紅色警示等級。
賴忠瑋說，主要是因為颱風外圍越過中央山脈帶來沉降氣流的影響，造成西半部天氣晴朗穩定，擴散條件不佳，中午過後容易有光化反應，臭氧濃度偏高。若感覺不舒服，要盡量避免在戶外從事劇烈運動。
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示， 颱風在附近不來台灣的結果，除了水氣減少，很乾燥外，另外就是大氣穩定，沉降氣流，西半部空品轉差，今天要留意光化反應，西半部空品要留意，中午到下午會較差。
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