舒力基減弱為中颱仍是大眼颱 吳德榮：沿海注意長浪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，舒力基颱風雖已減弱為中颱，但持續呈現大眼颱（直徑約60公里）特徵，其減弱的速度，理論上會較緩慢。

吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖也顯示，中颱舒力基沿太平洋高壓邊緣，在呂宋島東方海面向北北西前進；明天轉東北，周五起受西風帶導引轉向偏東，逐漸加快，強度將逐日緩慢減弱，對台無影響。

他說，舒力基強度仍強，激起的長浪不容小覷，未來4天沿岸活動，都應注意。另外，中央山脈的屏障，明天、周五因颱風外圍在迎風面的抬升作用，東半部有較明顯的降雨；至於背風面桃園以南山區、午後也有一些局部降雨，但難以解旱。

今天各地晴時多雲，白天熱、早晚涼，中南部山區午後及東半部有局部短暫陣雨的機率。中南部空氣品質不佳，戶外活動應注意；北部17至30度，中部20至32度，南部20至34度，東部15至30度。

吳德榮說，明天、周五東半部有明顯降雨，北海岸、大台北東側偶有局部短暫雨的機率；桃園以南多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨，白天熱、早晚舒適。周六西半部多雲時晴，東半部及中南部山區午後仍有局部短暫雨。

他說，周日至下周二華南至台灣水氣很多，大氣趨不穩定，有小尺度對流在其中發展的機率，午後的機率又高於其他時段。至於局部性降雨會如何分布？又能帶來多少雨量？實已超過模式模擬的極限，需持續觀察。但因時序才將要轉變，逐漸進入梅雨季而已，一開始就把期望值訂得太高，是會失望的。