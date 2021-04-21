聽新聞
test
0:00 / 0:00
舒力基減弱為中颱仍是大眼颱 吳德榮：沿海注意長浪
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，觀測資料顯示，舒力基颱風雖已減弱為中颱，但持續呈現大眼颱（直徑約60公里）特徵，其減弱的速度，理論上會較緩慢。
吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖也顯示，中颱舒力基沿太平洋高壓邊緣，在呂宋島東方海面向北北西前進；明天轉東北，周五起受西風帶導引轉向偏東，逐漸加快，強度將逐日緩慢減弱，對台無影響。
他說，舒力基強度仍強，激起的長浪不容小覷，未來4天沿岸活動，都應注意。另外，中央山脈的屏障，明天、周五因颱風外圍在迎風面的抬升作用，東半部有較明顯的降雨；至於背風面桃園以南山區、午後也有一些局部降雨，但難以解旱。
今天各地晴時多雲，白天熱、早晚涼，中南部山區午後及東半部有局部短暫陣雨的機率。中南部空氣品質不佳，戶外活動應注意；北部17至30度，中部20至32度，南部20至34度，東部15至30度。
吳德榮說，明天、周五東半部有明顯降雨，北海岸、大台北東側偶有局部短暫雨的機率；桃園以南多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨，白天熱、早晚舒適。周六西半部多雲時晴，東半部及中南部山區午後仍有局部短暫雨。
他說，周日至下周二華南至台灣水氣很多，大氣趨不穩定，有小尺度對流在其中發展的機率，午後的機率又高於其他時段。至於局部性降雨會如何分布？又能帶來多少雨量？實已超過模式模擬的極限，需持續觀察。但因時序才將要轉變，逐漸進入梅雨季而已，一開始就把期望值訂得太高，是會失望的。
中央氣象局今晨發布長浪訊息，颱風影響，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生，目前宜蘭(龜山島)、花蓮、台東及屏東(鵝鑾鼻、小琉球)已觀測到1.5至2.5公尺的浪高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言