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55歲男牙齦紅腫掉4齒 嘉基發現他另患這病互相影響

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義基督教醫院院長姚維仁表示牙科、糖尿病中心已成立共同照護治療。記者林伯驊／攝影
嘉義基督教醫院院長姚維仁表示牙科、糖尿病中心已成立共同照護治療。記者林伯驊／攝影

患有糖尿病的嘉義市55歲張姓男子，牙齒也長期反覆腫脹出血，直到掉不少顆牙才求助嘉義基督教醫院，院方發現他牙周病與糖尿病相互影響，由跨科共同照護治療，讓他牙齦不再發炎，裝上假牙恢復正常咀嚼功能。

嘉基牙科主任黃薰玉、牙周病科主任鄭嘉瑢指出，當有牙周病，口內的致病菌會進入血液，引起身體一連串發炎並增加胰島素阻抗性，會讓病患的血糖居高不下，糖尿病相關併發症將增加，所以控制好牙周病，可讓糖化血色素下降，也可以減少糖尿病用藥。

嘉基新陳代謝科主任游慧宜表示， 糖尿病控制不好會發炎，牙周病也是發炎，兩者會互相牽扯，高血糖環境會讓牙周致病菌更易生存，也會影響牙周病治療效果，這些發炎更嚴重是會有身體系統性疾病。

游慧宜說，根據研究，糖尿病患者罹患牙周病的發生機率，是無糖尿病者約3倍，而牙周病患即使沒有糖尿病，血糖平時都會比正常人要高一點，將來發生糖尿病的風險也會增加2、3成，50歲以上糖尿病患者更高達92%有不等程度的牙周疾病。

據了解，張姓男子本身患糖尿病，原不清楚會對牙周病有影響，他掉4顆牙，其他沒掉的牙齒也晃動，牙齦紅腫就醫治療，經院方牙科與糖尿病中心同時醫療，清除牙結石加上服糖尿病藥物控制等，讓他牙齦恢復不再紅腫。

嘉基院長姚維仁認為，以往較著重糖尿病患會有視網膜病變、腎功能等，院方現設計問卷，能從糖尿病患者中，篩出有較高危險得牙周病的人，並已成立牙科、糖尿病中心跨科的共同照護平台；姚維仁透露，民眾得牙周疾病，通常較晚就醫，從糖尿病來啟動牙周檢查的較多。

嘉義基督教醫院問卷可從糖尿病患中，篩選是否有牙周疾病。記者林伯驊／翻攝
嘉義基督教醫院問卷可從糖尿病患中，篩選是否有牙周疾病。記者林伯驊／翻攝
患有糖尿病的嘉義市55歲張姓男子也患牙周病。記者林伯驊／翻攝
患有糖尿病的嘉義市55歲張姓男子也患牙周病。記者林伯驊／翻攝
患有糖尿病的嘉義市55歲張姓男子，也患牙周病，經嘉基醫院跨科共同照護治療。記者林伯驊／翻攝
患有糖尿病的嘉義市55歲張姓男子，也患牙周病，經嘉基醫院跨科共同照護治療。記者林伯驊／翻攝
嘉基醫院牙周病科主任鄭嘉瑢（左起）、嘉基牙科主任黃薰玉、院長姚維仁、新陳代謝科主任游慧宜。記者林伯驊／攝影
嘉基醫院牙周病科主任鄭嘉瑢（左起）、嘉基牙科主任黃薰玉、院長姚維仁、新陳代謝科主任游慧宜。記者林伯驊／攝影

糖尿病 牙周病 患者

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