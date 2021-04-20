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房價再低又如何 律師：「為母則強」才讓女性不敢生

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣社會調查所研究指出，台灣目前的總生育率為0.9，等於一位育齡女性生不到一名孩子。 聯合報系資料照
台灣社會調查所研究指出，台灣目前的總生育率為0.9，等於一位育齡女性生不到一名孩子。 聯合報系資料照

根據美國中情局（CIA）提出的2021全球生育報告，全球227個國家中最後一名就是台灣，台灣社會調查所研究也指出，台灣目前的總生育率為0.9，等於一位育齡女性生不到一名孩子，平均初婚年齡從民國90年的27.4歲到108年已延後至32.1歲，對此有不少研究分析造成台灣低生育率的原因，律師呂秋遠則提出可以從「性別平權」的視角來探討這個問題。

台灣社會調查所所長楊志良指出，低薪、高房價、晚婚、無人照顧等都可能導致生育率降低，而呂秋遠則以不同地區的出生率為例，指出台北市2019年粗出生率為7.9%、苗栗縣為5.6%、嘉義縣則是5.8%，而北市的房價相較另外兩地高，因此無法證明出生率與房價有直接相關，因此提出可以由「性別平權」來看低生育率的問題。

呂秋遠指出女性從懷孕到生子，除了得面對各種身體上的不適，孩子出生後還有一連串的經濟、教養問題，「為母則強」的標籤緊緊貼在媽媽們身上。從養育孩子、料理家事、侍奉公婆等日常瑣事都成為媽媽的責任，孩子哭了、餓了、不聽話了也都是媽媽要負擔，接踵而來的壓力不禁讓呂秋遠感嘆「這要怎麼生」。

呂秋遠認為，若要真正舒緩女性在家庭責任上承擔的壓力，應該要解決的是「如何讓進入這個制度的人覺得更友善」。呂律師指出女性一但進入婚姻，就得扛起職場上對孕婦不友善的指控、婆媳問題、另一半將育兒視為女性責任等問題，生孩子絕不僅是經濟議題，而是女性可能面臨到的人生、婚姻關卡。

生育 嬰兒 職場

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