台生育率墊底因高房價？ 專家：房價只跌不升才真的不想生

美國中情局（CIA）公布的2021全球生育率報告中，台灣是全球227個國家中的最後一名，而台灣社會調查所所長楊志良也指出，低薪、高房價、晚婚、托育問題都是造成低生育率的原因，前外交官劉仕傑也持相同看法。不過財經專家胡采蘋卻認為「如果房價只能跌不能漲，才真的不會有人想買房，更不會想生小孩」。

台灣新生兒人數屢跌破新低，根據台灣社會調查所研究顯示，台灣目前的總生育率為0.9，生育率又與結婚率息息相關，其中已婚女性有高達七成二因為晚婚、生理因素不想生子，已婚男性則會因為無法負擔照顧小孩的費用而不想生。對此楊志良點出低薪、高房價等都是讓人對生孩子卻步的原因，但胡采蘋認為若房價大跌才將是影響生育的主因。

胡采蘋分析，若知道某地房價開始跌且以後「只跌不漲」，會使置產買房的意願被打折，更遑論生小孩，因為房價會持續下跌的地區代表「要完了」，並以股票比喻「跟你講有一支股票，為了讓大家都買得起以後絕對不會漲，你還買嗎？」，並直言「大家都只想買會漲的房子，不然之前那些只有地上權的建案為什麼都賣不好」。

胡采蘋認為一般人不希望房價太高、否則就不買，這種行為就像逼政府「打折給你買績優股」。對此不少人表示認同，指出「政府要照顧居住的權利，而不是低價買房的權利」，但也有人認為「說抗議房價的人都貪婪、都想住台北這種嘲笑的語調，根本無法改變經濟壓力帶來少子化的現實」。