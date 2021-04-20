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照顧失智母3個月竟想掐死她 幸有「它」改善雙方關係

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
記者會尾聲拿出蛋糕、點蠟燭，溫馨慶祝瑞智互助家庭成立十周年。圖／台灣失智症協會提供
記者會尾聲拿出蛋糕、點蠟燭，溫馨慶祝瑞智互助家庭成立十周年。圖／台灣失智症協會提供

張女士的母親於18年前罹患中度失智症，外出常會迷路，因擔憂母親安全，將之接到家中照顧，不曾想母親竟常鬧著外出、反覆談論種種過往，甚至忘記考量家中經濟狀況，一昧討要零用錢，給張女士帶來極大的照顧壓力與疲累，在家照護不到3個月，竟萌生想掐死母親再離世的念頭，幸有互助家庭同時幫助失智者和家屬，分擔彼此的照護壓力，同時延緩失智症患者失能狀況，讓張女士母親去世前維持中度失智十年之久，病情未有惡化，兩人的壓力有了出口，也能互相包容。

台灣失智症協會今舉行「瑞智互助家庭十周年 感謝有您記者會」，邀集畢業家屬、長者共同與會，尾聲更拿出蛋糕點蠟燭溫馨慶祝。

台灣失智症協會理事長賴德仁表示，依據國家發展委員會最新人口推估、內政部2020年底全國人口統計及台灣失智症盛行率，他推估，2020年台灣失智人口已超過30萬人，未來的20年中，失智人口數將增加36萬人，平均每年增加1.8萬人，到2031年時，失智人口將逾46萬人，等於是每100位國人有2位是失智者，呼籲政府研議更多元的失智症對策。

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，不只失智者本人需要被留意，漫長的照顧歷程中，失智症家庭照顧者常成為隱藏的病人，是憂鬱症之高危險群，更有約7成失智症家屬曾有輕生念頭。

為因應失智症家屬的需求，瑞智互助家庭於10年前設立，現共服務248個家庭、超過10萬人次，是許多互助家庭家屬的「第二個家」，有足夠設施滿足失智長者日常生活需求，提供長者進食、休息的空間；使用長者熟悉之懷舊傢俱、花布或居家用具，熟悉、親切的環境有穩定情緒之效果。

另外，由於失智長者認知功能障礙，常對四周環境感到茫然，讓長者搞不清時間和地點，為營造讓長輩安全又可自由活動的空間，環境有足夠的採光、清楚的日曆及時鐘、足夠線索和標示的空間、明顯廁所標示等。

湯麗玉說，在這裡，家屬們易親而顧，互相分享照護時遇到的難題，能有效抒解情緒和壓力；長輩們唱卡拉ok、寫書法、畫畫、打麻將，不但能延緩退化，也因而與其他人成為好朋友，各家庭的失智者與家屬均能彼此互助，是效益極高的失智照顧策略。

張女士表示，母親其實不會亂發脾氣，個性活潑，喜愛外出、與他人交流，擔心罹患失智症後在外迷路、對外人聊天不設防恐有危險，且因記憶力退化，常忘記家裡經濟條件不佳，討著要零用錢打麻將，不讓母親外出、不給零用錢就會時常鬧得兩人不愉快，剛照顧3個月時，壓力就已大到萌生想輕生的念頭。

但接觸互助家庭後，張女士坦言，母親不但會照顧他人，還與朋友唱歌、打麻將，延緩退化，讓自己減輕很多照護負擔，雙方因而開朗許多，母親的中度失智也維持10年之久，未有惡化。

如今，張女士的母親已離世，但她仍至瑞智互助家庭幫忙照顧其他長者，分享過往照護的痛苦與無助，鼓勵不知所措的家屬們。

瑞智互助家庭畢業家屬張女士分享照護失智母親的經驗。圖／台灣失智症協會提供
瑞智互助家庭畢業家屬張女士分享照護失智母親的經驗。圖／台灣失智症協會提供
瑞智互助家庭成立已滿十周年。圖／台灣失智症協會提供
瑞智互助家庭成立已滿十周年。圖／台灣失智症協會提供
罹患失智症的長輩在瑞智互助家庭可以從事許多休閒活動，延緩退化。記者黃惠群／攝影
罹患失智症的長輩在瑞智互助家庭可以從事許多休閒活動，延緩退化。記者黃惠群／攝影

失智症 麻將

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