近半數須打工貼補學費 600展望會大孩子等資助

台灣世界展望會針對長期關懷的高中職孩子進行調查，結果超過半數孩子表示為了補貼生活與教育費用，必須長時間打工，進而影響學習、跟不上課業進度，甚至面臨延畢、休學；此外，近4年全國高中職畢業生平均升學率為82.6%，但展望會孩子於升學率卻只有78.5%，明顯低於全國平均。展望會長期透過教育扶助金，減輕孩子經濟壓力，今年更在全台規畫103項職涯探索、生涯規畫、技能培力等青少年方案，培養超過2000名國、高中孩子預備能力。

高三的小傑是展望會長期關懷的孩子，升上國中後，小傑參與了展望會在花東地區開辦的「原鄉青少年職業培力」方案，此方案培力青少年接觸木工、水電、烘焙等等職業技能，不只有機會預防國中中輟、高中休學，倘若孩子未來不繼續升學，也已做好投入職場的預備。

小傑透過方案學習水電職能，陸續學會修水管、焊接、修電路等各項技術，寒暑假時，方案老師帶著小傑和其他孩子協助社區居家修繕，培養服務精神，也讓孩子有機會學以致用。

展望會說，全台超過13歲以上、600位大孩子正等待資助，但去年受疫情影響，許多展望會資助人因經濟壓力忍痛停資，導致每個月平均近100位展望會大孩子被停資，展望會邀請社會大眾響應「好young計畫、用愛接棒」，透過每月2000元定期資助或每月1000元定期助學，幫助大孩子們能安心上學、發展能力，並有機會參加青少年發展培力方案，發展一技之長，有機會翻轉未來。