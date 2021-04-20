快訊

懸缺三個月終於核定！ 台鐵局長由副局長杜微升任

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸 海底撈回應了

近半數須打工貼補學費 600展望會大孩子等資助

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣世界展望會邀請社會大眾響應「好young計畫、用愛接棒」，幫助大孩子們能安心上學、發展能力。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會邀請社會大眾響應「好young計畫、用愛接棒」，幫助大孩子們能安心上學、發展能力。圖／台灣世界展望會提供

台灣世界展望會針對長期關懷的高中職孩子進行調查，結果超過半數孩子表示為了補貼生活與教育費用，必須長時間打工，進而影響學習、跟不上課業進度，甚至面臨延畢、休學；此外，近4年全國高中職畢業生平均升學率為82.6%，但展望會孩子於升學率卻只有78.5%，明顯低於全國平均。展望會長期透過教育扶助金，減輕孩子經濟壓力，今年更在全台規畫103項職涯探索、生涯規畫、技能培力等青少年方案，培養超過2000名國、高中孩子預備能力。

高三的小傑是展望會長期關懷的孩子，升上國中後，小傑參與了展望會在花東地區開辦的「原鄉青少年職業培力」方案，此方案培力青少年接觸木工、水電、烘焙等等職業技能，不只有機會預防國中中輟、高中休學，倘若孩子未來不繼續升學，也已做好投入職場的預備。

小傑透過方案學習水電職能，陸續學會修水管、焊接、修電路等各項技術，寒暑假時，方案老師帶著小傑和其他孩子協助社區居家修繕，培養服務精神，也讓孩子有機會學以致用。

展望會說，全台超過13歲以上、600位大孩子正等待資助，但去年受疫情影響，許多展望會資助人因經濟壓力忍痛停資，導致每個月平均近100位展望會大孩子被停資，展望會邀請社會大眾響應「好young計畫、用愛接棒」，透過每月2000元定期資助或每月1000元定期助學，幫助大孩子們能安心上學、發展能力，並有機會參加青少年發展培力方案，發展一技之長，有機會翻轉未來。

升學

延伸閱讀

北京醫師揭癌症治療黑幕 患者花費貴10倍卻更早死

戰時宮廟特攻隊？國防部：研討讓整個方案更適切可行

影／民眾黨團呼籲政府盡速提出台鐵組織改革方案

分隔兩地…李玖哲露餡了 超正辣妻相馬茜被取代

相關新聞

遭爆「每桌裝2支監視器」回傳大陸 海底撈回應了

源自中國大陸的人氣連鎖火鍋「海底撈」，近期被海外媒體報導，在溫哥華分店中安裝有60多具監視器，每張桌子都配有2隻監視器，...

CIA估2021生育全球吊車尾 前外交官嘆：講台灣不好就有人生氣

根據美國中情局（CIA）公布的2021全球生育率報告指出，台灣在227個國家中竟排最後一名。前外交官劉仕傑近日引用這份報告分析「高房價、高物價、低薪、公托不足」是造成少子化的四大關鍵，未料遭問到「台灣生育率關CIA什麼事」，不禁讓他感嘆「只要有個美國官員或媒體講台灣好，大家就歡欣鼓舞，如果講台灣不好，有些人會很生氣，甚至想攻擊」。

不到一個月再出包 永豐生理食鹽水不符規定回收200餘批

「永豐生理食鹽水注射液」再度出包！繼3月底35批100ml軟袋裝生理食鹽水因酸鹼值不符規定下架，衛福部食藥署發布藥品...

遠端工作焦慮症 女性比男性更嚴重

長期遠端視訊引發身心焦慮的症狀，女性比男性更嚴重。根據科學研究，疫情間大量的視訊會議和遠端工作，會讓人產生疲勞感，生理反應如眼睛疲勞、四肢僵硬痠痛，心理上則因為長時間盯著螢幕上自己的影像，會讓人感到心裡焦慮不安...

照顧失智母3個月竟想掐死她 幸有「它」改善雙方關係

張女士的母親於18年前罹患中度失智症，外出常會迷路，因擔憂母親安全，將之接到家中照顧，不曾想母親竟常鬧著外出、反覆談論種...

板橋榮家長者免奔波 北榮遠距會診5科別預計試辦半年

板橋榮民之家長者就醫免長途跋涉。台北榮總自4月起，針對板橋榮家提供遠距會診服務，在專用網路系統建構下，榮家醫師可將清楚的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。