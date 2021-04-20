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板橋榮家長者免奔波 北榮遠距會診5科別預計試辦半年

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
北榮遠距會診板橋榮民之家皮膚病長者。圖／台北榮總提供
北榮遠距會診板橋榮民之家皮膚病長者。圖／台北榮總提供

板橋榮民之家長者就醫免長途跋涉。台北榮總自4月起，針對板橋榮家提供遠距會診服務，在專用網路系統建構下，榮家醫師可將清楚的影像傳送至台北榮總，進行共同遠距會診，總院醫師可線上與病人直接互動、進行詳細診療評估。台北榮總醫務企管部主任李偉強表示，目前每周一、四、五固定時段開診，預計試辦半年，若未來效果不錯，會再結合台中榮總、高雄榮總等分院，擴展服務至其他榮民之家。

國軍退除役輔導委員會自去年推動「金字塔計畫」，三級醫療體系從榮民總醫院、榮民分院到榮家，已經提前啟動實體與網路的系統整合工程，李偉強表示，台北榮總自2020年1月起啟動與榮家醫務組的超音波影像會診，為落實「在地醫療」、降低高齡長者到院感染的機會，自今年4月1日起，提供板橋榮家遠距會診服務。

板橋榮家共有700多位住民，目前有不到10位住民使用過此服務，每次診療時間平均15分鐘。李偉強說，依據榮民需求，第一階段開設皮膚科、眼科、耳鼻喉科與精神科及腸胃科門診，榮家醫務組醫師視病人的需求，經病人同意後，預約會診，再經由遠距設備與北榮醫師直接會診，且雙方均會將診紀錄登載於院內的電子病歷系統上，完全比照一般就診的標準與規格。

李偉強進一步指出，榮家醫師可經由北榮醫師的會診建議開立藥品及處置，若在榮家端有超音波檢查，亦可以經由遠距系統的無線傳輸，由總院的醫師同步在線上會診，減少到院就診感染病毒風險。

此外，台北榮總與研華科技公司合作的遠距醫療行動推車，結合臨床上常用的診斷儀器，如耳鼻喉科使用的五官鏡、眼科的眼底鏡及皮膚科用來看各種皮膚疾病的鏡頭等設備，不僅可作為與北榮會診使用，透過攜帶式遠距醫療箱，也可作為榮家內部醫療會診基地台，針對臥床、行動不便或是夜間臨時會診，由照護的護理師與值班醫師進行遠端即時診察，減輕移動不便之長者的不適，並避免跌倒的風險。

北榮醫師與板橋榮民之家醫師遠距視訊討論病情。圖／台北榮總提供
北榮醫師與板橋榮民之家醫師遠距視訊討論病情。圖／台北榮總提供

醫師 台中榮總 榮民

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