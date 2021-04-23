母親節送感心好禮 台酒生技推出75折超值組

撰文 / 李昀

5月母親節是感謝母愛的時刻，台酒生技針對母親節推出多款優惠商品，包括β-聚葡萄糖膠囊、S11益生菌、紅麴膠囊…等多項產品，優惠期間從4月20日至5月10日止，推出單品88折優惠，還有75折超值優惠組跟滿額贈活動，趕快挑選一份感心好禮送給媽媽，讓媽媽保持好氣色，散發自信美麗。

台酒生技幫你寵愛辛苦的媽媽，為了讓平日辛勞的媽媽維持健康，台酒生技推薦HIMO異麥芽寡醣、安可健紅麴膠囊、安可健納豆紅麴膠囊、葉黃素軟膠囊、S11益生菌、葡萄糖胺複方錠、β-聚葡萄糖膠囊(健康食品認證)、台啤酵母複方錠等單品88折優惠。

S11益生菌。 圖／台酒生技 提供
S11益生菌。 圖／台酒生技 提供

健康食品認證的「β-聚葡萄糖膠囊(全素)」，由台酒研發啤酒酵母破壁技術，提萃出β-聚葡萄糖（β-(1,3/1,6)-glucan），獲得健康食品認證具免疫調節功效。「S11益生菌(奶素)」，精選11種優良乳酸菌，採用獨特三層包覆技術，確保菌體穩定性，並添加乳酸菌生長所需的營養來源-異麥芽寡醣，具幫助維持消化道機能及調整體質等多重特性。

「β-聚葡萄糖膠囊(全素)」。 圖／台酒生技 提供
「β-聚葡萄糖膠囊(全素)」。 圖／台酒生技 提供

還有限量75折推薦優惠組，「S11益生菌2盒＋葉黃素軟膠囊2瓶」建議售價3,900元，優惠價2,890元；「深海魚油軟膠囊2瓶＋β-聚葡萄糖膠囊2盒」建議售價2,520元，優惠價1,890元；「葡萄糖胺複方錠2瓶＋台啤酵母複方錠2瓶」建議售價3,180元，優惠價2,380元。

另外，凡在母親節促銷期間購買上述優惠品項，消費滿額再送好禮，滿3,688元送台啤酵母複方錠1瓶、滿6,688元送葡萄糖胺複方錠1瓶、滿9,688元送安可健納豆紅麴膠囊1盒，數量有限、送完為止。

請洽台酒各營業據點（服務專線0800-231-422）；台酒購物網：https://eshop.ttl.com.tw/b2b_cplist.aspx?catid=7

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