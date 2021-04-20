回響╱轉作、開源雙管齊下 兩年內預估公糧少20萬公噸

本報日前報導我國實施公糧收購制度，年支出各項公糧收購事務約花200億元，已成國家沉重財政負擔；立法院預算中心認證，為降低農民對稻穀保價收購制度依賴，輔導轉作推出的「對地綠色環境給付計畫」，成效也不理想，公糧保價收購數量與經費未因計畫實施而降低，立法院要求農委會要調整我國稻米產業政策。

農委會今年除了推出「四選三」政策外，也規畫五月起試辦學校午餐使用的公糧學午糧，由公糧採購轉為向民糧採購產銷履歷白米，推估兩政策執行，一方面源頭減種(四選三)，另一方面增加消費(學午糧)產銷趨於平衡，一年加起來可以減少20萬公噸公糧。

根據立法院預算中心資料顯示，近5年度實際收購數量爆增，且年年超收，所花經費逐年增加，全民埋單；近5年度公糧實際收購數量，由民國104年度到108年度增幅57.20%，且年年超收，經費也逐年增加；108年度收購經費決算數逾134.05億元，超支金額達77.50億元(超支比率達137%)，而109年度到7月底止，收購數量及經費均已逾全年度預算1.6倍。

所謂四選三政策，則是現在開始兩年輔導稻農於4個期作中(一年兩期)，最多可選擇3個期作種植水稻申報交公糧，或參加稻作直接給付，最少1個期作申報種植水稻以外作物（含申報轉契作、自行復耕）。

農委會農糧署儲運組組長黃昭興表示，今年推出四選三政策，期待水稻一年可以少2萬公頃，除了減少面積外，從品質去提升輔導農民不要追求產量，因此規劃從擴大市場需求開始，今年五月起試辦，從新竹、彰化、屏東、花蓮，農糧署四區分署各選一縣市試辦，用招標方式，每個縣市透過招標選出可以供應產銷履歷稻米廠商，列在學校午餐供應平台內，未來學校午餐的白米，就從這平台採購，今年五月開始試辦上架，若110學年度運作順利，試辦範圍會逐步擴大檢討。

黃昭興表示，學校午餐採用的公糧學午糧一年約3萬公噸，學午糧半價供應學校，未來改直接向民糧採購產銷履歷白米，擴大市場需求，稻米市場也會更活絡，不僅政府公糧可以減少管銷費用，把經費挪用到鼓勵學校採用產銷履歷稻米，這些糧商為了供應，也會向農民契作，提升稻米品質，這些契作戶變成稻米集團產區也不能夠繳交公糧，一方面擴大消費需求，一方面減少公糧收購。

他說，這兩年我國的稻米收購制度有大幅度的修正，根據農糧署的評估，四選三政策若推行順利，一年可以減少兩萬公頃到作面積，推估大概可以減少10到15公噸的公糧；另外學校改向民糧採購，公糧會再少3萬公噸，兩項政策加起來，若推行順利一年可以減少20萬公噸，若以一年平均收購50萬公噸公糧計算，減少了公糧後，會回到早期戰備存糧30萬公噸上下庫存的平衡狀態。