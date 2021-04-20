CIA估2021生育全球吊車尾 前外交官嘆：講台灣不好就有人生氣

根據美國中情局（CIA）公布的2021全球生育率報告指出，台灣在227個國家中竟排最後一名。前外交官劉仕傑近日引用這份報告分析「高房價、高物價、低薪、公托不足」是造成少子化的四大關鍵，未料遭網友問到「台灣生育率關CIA什麼事」，不禁讓他感嘆「只要有個美國官員或媒體講台灣好，大家就歡欣鼓舞，如果講台灣不好，有些人會很生氣，甚至想攻擊」。

CIA預測台灣2021年的生育率會是全世界最後一名，立法院法制局報告也曾指出，政府雖提出多項因應少子化的政策，但顯然成效不彰，甚至在去（2020）年，人口更呈現負成長。對此劉仕傑認為，政府雖然將少子化視為國安問題，並設置少子化辦公室，但顯然這些作為並沒有太大效用，而有人質疑台灣生育率低跟CIA有啥關聯，他則感慨不少台灣人樂於接受他國的稱讚，卻在被點出問題時感到不悅。

劉仕傑認為，台灣或許是受歷史及國際政治關係影響，某些時候缺乏自尊心，對於他國的稱讚歡欣鼓舞，卻對台灣不好的言論感到憤怒、甚至想攻擊。以此次事件為例，他點出「預測」報告本就是拿來參考，就算質疑報告的準確度、以及提出者的資格，都不能改變台灣低生育率、高房價物價等事實，與其生CIA的氣不如真正面對台灣的問題。

劉仕傑也指出，若今日當家的是國民黨，某些意見領袖或粉專更會圍攻藍營，抨擊「藍營政府炒房導致年輕人不敢生小孩」，認為高房價確實是影響年輕人生育意願的「其中一環」，然而意見領袖們卻拐彎抹角、而不直接面對高房價的事實，感嘆「台灣年輕人真的很辛苦」，並呼籲有關單位正視台灣高房價的問題。