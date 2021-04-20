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遠端工作焦慮症 女性比男性更嚴重

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
疫情間大量的視訊會議和遠端工作，會讓人產生疲勞感，生理反應如眼睛疲勞、四肢僵硬痠痛，心理上則因為長時間盯著螢幕上自己的影像，會讓人感到心裡焦慮不安，女性焦慮的狀況普遍比男性嚴重。示意圖／ingimage
疫情間大量的視訊會議和遠端工作，會讓人產生疲勞感，生理反應如眼睛疲勞、四肢僵硬痠痛，心理上則因為長時間盯著螢幕上自己的影像，會讓人感到心裡焦慮不安，女性焦慮的狀況普遍比男性嚴重。示意圖／ingimage

長期遠端視訊引發身心焦慮的症狀，女性比男性更嚴重。根據科學研究，疫情間大量的視訊會議和遠端工作，會讓人產生疲勞感，生理反應如眼睛疲勞、四肢僵硬痠痛，心理上則因為長時間盯著螢幕上自己的影像，會讓人感到心裡焦慮不安，另外，女性焦慮的狀況普遍比男性嚴重，專家認為可能和男女工作模式不同有關。

經濟學人報導，由於疫情改變了工作模式，上班族或者學生得面對大量的視訊會議，長期累積下來對身心靈都有負面影響，研究上稱之為「遠端焦慮（Zoom fatigue）」。生理影響上，長期盯著螢幕且缺乏活動，會讓人四肢僵硬、腰頸酸痛，眼睛也會感到疲乏。

在心理層面上，由於視訊會議只能在鏡頭範圍內移動，缺乏實際的互動，易造成焦慮感，此外，一直盯著螢幕上自己的臉，也可能造成「認知負擔」，讓人產生自卑感。此外，視訊會議受到網路延遲而無法順利進行時，產生的焦躁感也對心理健康有負面影響。

社會科學研究網報導，哥德堡大學的研究指出，女性產生遠端焦慮的狀況比男性更嚴重。該研究針對1萬500名遠端工作的上班族進行調查，評估每個人的疲憊程度。結果顯示，有14%的女性受調者表示有疲憊焦慮的狀況，而男性僅有6%左右。

研究認為，這和男女在遠端工作上的模式不同有關。例如，雖然調查結果顯示，女性每天線上開會的次數和男性相同，但開會時間普遍更長，休息時間更少，原因可能出在女性除了工作以外，大多還有育兒等任務。此外，長期盯著螢幕上自己的影像，女性普遍感到更不自在，甚至產生外表焦慮。

專家建議，要立即解決遠端焦慮，可以以電話開會取代視訊開會，不需要長時間盯著螢幕看，對於身心靈的壓力比較沒有負擔。

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