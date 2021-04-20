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帛琉旅遊泡泡買氣差 華航轉攻企業客戶

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
華航示意圖。圖／華航提供
華航示意圖。圖／華航提供

台帛旅遊泡泡4月1日開航至今，買氣始終不太理想，華航日前宣布14日、17日兩次航班停飛，21日起再恢復航班。不過據了解，為了避免泡泡變泡沫，不僅指揮中心放寬檢疫規定，帛琉方也釋出美金補助等利多，旅行社更主動降價，把團費從原本的8、9萬，降至4、5萬，但買氣依舊不理想，明天出發的台帛旅遊泡泡團，僅兩名團客，另外還有32名散客；回程計搭載21人由帛琉返回台北。

華航表示，為推廣台帛旅遊泡泡，已擴大合作旅行社，有興趣的旅行業者都歡迎洽詢機位，並開放台中、高雄業者協力銷售，同時積極推廣企業客戶。

華航說，目前已取消收取旅行社訂位作業金，自行吸收相關成本，鼓勵旅行業者積極推廣，共同擴大台帛旅遊泡泡效益。

另考量台帛航線機場前置檢疫作業已漸行順暢，華航規畫自28日起，台帛航班起飛時間將提前兩小時，每周三、六飛航，去程CI028台北-帛琉航班，11：30由台北出發，當地時間16：20抵達帛琉，回程CI027帛琉-台北航班，當地時間17：50起飛，20：50抵達台北，讓旅客悠遊享受帛琉風情。凡華夏會員參加旅遊，五月底前可享會員折扣1000元，歡迎民眾洽詢相關旅遊產品。

帛琉 旅遊泡泡 華航

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