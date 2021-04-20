阿里山地牛翻身！地震規模4.3 最大震度嘉義4級

南台灣今天下午發生地震。根據中央氣象局觀測，今天下午3點59分發生芮氏規模4.3地震，震央在嘉義縣政府東偏北方47.2公里，也就是位於嘉義縣阿里山鄉，震央深度達17.2公里。

嘉義縣最大震度4級，雲林、南投、嘉義市、彰化三級，高雄、台中、台南2級，台東、苗栗、澎湖一級。

不過由於台灣地震震央大多是位在東部外海，發生在南部山區的情況相當少見，外界擔憂是否會是大地震的前兆。對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌直言，震央在阿里山的地震確實較少見，不過四級左右的小地震也不少，根據氣象局資料，從2000年至今，規模超過4個地震約有28個，但規模超過5以上的僅兩個，規模3以下的地震也是稀稀落落。

陳國昌說，換句話說，發生在這一個區域的地震，規模大多落在4級，且震央很集中，推測下方應該是有一個破碎帶，固定時間就會有一個中型地震。

陳國昌表示，台灣有七成地震是發生在東部外海，陸地上確實較少見，台灣山區地表上一般來說沒有斷層，但板塊推擠下，山區還是會有破碎帶，不過推測應該不會有餘震，也不是大地震的前兆，民眾不用太過於擔心。