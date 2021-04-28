寵媽無極限！伊萊克斯Pure Q9系列吸塵+拋光 助媽咪「減擔」守護宅健康

「媽媽的日常，就是倒不完的垃圾、清不完的地板！」小孩吃飯經常掉得滿地渣，芝麻和餅乾屑超級刁鑽難清理，灰塵和看不見的過敏源更是媽媽的天敵……，使用一般的無線吸塵器，輕量的清潔能力不夠，往往要來回吸好多遍；吸力強的吸塵器又好重，還沒掃完，媽媽已經手痠！終日為家庭辛苦操勞的媽媽們，需要更輕鬆好用的「減擔」幫手，才能減輕負擔、讓打掃變得更簡單！

媽媽日常家務繁重，需要更輕鬆好用的「減擔」幫手讓打掃變得更簡單！ 圖／伊萊克斯 提供

輕手感、低分貝，打掃也可以很優雅！

伊萊克斯Pure Q9系列手感超輕盈，低重心、輕手感設計，讓使用者駕輕就手，手感更輕鬆，減輕使用時身體的負擔。並搭配獨家降噪科技，管狀手持主機封閉式設計能吸收高速運轉聲，打掃時的噪音困擾立即減半，低音頻聲波也能有效減緩刺耳不適感，不只乾淨，還很安靜，讓媽媽能趁孩子午睡時安心打掃。

伊萊克斯Pure Q9系列低重心、輕手感設計，讓使用者駕輕就手。 圖／伊萊克斯 提供

絕佳吸塵效果，打掃更不費吹灰之力

此外，伊萊克斯Pure Q9系列雙主吸頭能針對家中不同地板材質有效處理，拋光滾刷吸頭緊貼地面，吸盡髒污後能產生近似於拋光的效果，讓媽媽省下拖地的功夫，打掃更不費吹灰之力。Pure Q9系列還設計毛髮截斷吸頭，只需輕踩就可截斷毛髮，並吸入集塵盒，讓打掃一路順暢到底。HEPA等級五重過濾系統，能將吸進來的髒污緊鎖於集塵盒中，不會再次排放出來，防止二次污染，吸塵時無異味，徹底終結過敏源。

拋光滾刷吸頭緊貼地面，吸盡髒污後能產生近似於拋光的效果，讓媽媽省下拖地的功夫。 圖／伊萊克斯 提供

環保貼心又便利，優異藏在細節裡

考量到消費者使用時的便利性，伊萊克斯Pure Q9系列前置LED燈設計，暗處微塵一覽無遺，一機吸盡。分離式集塵盒可水洗，晾乾即可重複使用，方便又環保。

多元配件一台抵多台 邊角微塵都不放過

針對家中各種難打掃的角落，伊萊克斯Pure Q9系列搭配UV床墊吸頭、小毛刷吸頭、縫隙吸頭、軟毛刷吸頭等多元配件，一台搞定家中各式吸塵情境，邊角灰塵都不放過。UV床墊吸頭經英國過敏協會認證，電動毛刷可將床墊中灰塵、塵蟎及過敏源拍打出來，搭配UV光照有效深層潔淨。高處／狹縫清潔伸縮吸頭最長可延伸至55公分，前端配合小毛刷吸頭使用，無論是櫥櫃上的灰塵、桌腳和牆壁間的縫隙，都能輕鬆打掃得一塵不染，詳細搭載吸頭及配件，請見各通路。

多元配件一台搞定家中各式吸塵情境，邊角灰塵都不放過。 圖／伊萊克斯 提供

寵愛媽咪，滿額送好禮享馨意

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