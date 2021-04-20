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汛期即將來臨 百位土石流防災專員守護山上居民安全

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
土石流防災專員授旗儀式。圖／水保局提供
土石流防災專員授旗儀式。圖／水保局提供

農委會今天在嘉義縣番路鄉舉辦「土石流防災專員頒獎暨授旗儀式」，農委會副主委陳添壽頒發資深貢獻獎給201位服務滿十年以上土石流防災專員，表彰其辛勞與付出，並將代表自主防災任務的旗幟授予土石流防災專員，期勉防災專員能同心協力，堅定防災的信念，保護自己所熱愛的家園。 　　

陳添壽表示，土石流防災專員自94年成軍以來，已完成培訓超過3132人。在歷次颱風豪雨期間，協助各級政府進行雨量觀測及災害潛勢地區民眾疏散撤離作業，扮演著減少災害發生以及保障人民生命財產的關鍵連結角色。民國98年莫拉克颱風重創全台，因各地土石流防災專員積極協助疏散避難，減少災害可能造成的人命傷亡，因為有土石流防災專員的支持與協助，使得土石流防災的工作更加的落實到每一個防災社區裡，讓居民的生命財產安全多了一份保障。 　　

農委會水保局長李鎮洋表示，目前土石流警戒的發布，主要是依據各地的降雨量，於颱風豪雨期間，農委會將視各地降雨情形適時發布黃、紅色警戒，供地方政府做為疏散撤離的參考，各地防災專員也會利用簡易型雨量筒進行自主雨量觀測，有效掌握當地降雨情形，並將觀測結果回報水保局，使土石流警戒發布更加精準。

李鎮洋表示，當颱風來臨時，大家都在家躲避風雨，而防災專員堅守崗位自主性雨量觀測，協助疏散避難，讓生命不受威脅，讓家園得以永續。防災是條沒有掌聲、無法量化績效的道路。5月1日開始即為防汛期，透過這次授旗儀式來表揚防災專員對家園無私奉獻的精神，更象徵防災專員任務正式啟動

土石流 雨量 農委會

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