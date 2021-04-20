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51歲婦人子宮肌瘤大似哈蜜瓜 達文西機械微創2天出院

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
51歲劉小姐（左）獻花感謝柳營奇美婦產科主治醫師魏君卉，徹底解決多年來困擾難題。記者謝進盛／攝影
51歲劉小姐（左）獻花感謝柳營奇美婦產科主治醫師魏君卉，徹底解決多年來困擾難題。記者謝進盛／攝影

51歲劉小姐因子宮肌瘤長期壓迫膀胱導致頻尿，門診追蹤期間，肌瘤不僅長大也將子宮撐大，如同一顆哈密瓜，頻尿症狀越來越明顯，嚴重影響生活品質，經透過達文西機械手臂施以微創手術開刀治療，2天後出院，1個月後已能恢復正常作息。

柳營奇美醫院今天舉行醫療記者會，婦產科主治醫師魏君卉分享上述醫療案例，劉小姐是在今年1月開刀，術後恢復良好，今天也出席記者會，還獻花給魏君卉，頻頻向魏致謝，終於徹底改善多年來生活不便。

魏君卉表示，近年來，微創手術蓬勃發展，只需要1到4個小傷口就能完成手術，特點是流血少，疼痛少，對組織傷害較傳統手術小，恢復速度也較快。而達文西手術是微創手術一種，相較於傳統腹腔鏡手術，醫師需長時間站立舉起手臂開刀，達文西手術則是利用機器手臂取代醫師手臂，醫師只需坐在精密控制台前操作，手術動作穩定度大幅提升。不過，目前健保並不給付，每次自費費用約18萬至22萬元之間。

魏君卉說，醫院引進的達文西手術器械，前端彎曲如同人的手腕，角度變化靈活，能適應手術需要，讓醫師在開刀操作時，手術動作更細緻、穩定。加上有高畫質的影像，以3D景深鏡頭將立體效果呈現在醫師眼前，視覺也比傳統腹腔鏡更易於操作。有了擬真視覺與靈活器械幫助，能克服掉傳統腹腔鏡2D無景深，器械操作侷限缺點。

她進一步指出，達文西手術系統的精準、穩定，更適合進行複雜、精細手術，許多高難度婦科手術，包含多發性肌瘤切除手術，就能精細的縫合。另外，子宮內膜異位症多半會合併有嚴重程度不一腸子沾粘，如果因為腺瘤、巧克力囊腫或者深部浸潤型子宮內膜異位症需要開刀，達文西手術也能降低併發症。若疾病複雜度較高，又想進行微創手術病人，達文西手術是一項很好的選擇。

柳營奇美醫院達文西機器手臂系統。圖／柳營奇美醫院提供
柳營奇美醫院達文西機器手臂系統。圖／柳營奇美醫院提供

微創手術 達文西 醫師

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