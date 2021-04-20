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13年未調整 避免喊價屏東縣調整計程車費率5月上路

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
13年沒有調整，屏東縣計程車費率今年5月起將調整，起跳運價1公里100元、續跳運價每0.2公里加收5元、延滯計時運價，車速5公里以下每2.5分鐘5元。記者劉星君／攝影
13年沒有調整，屏東縣計程車費率今年5月起將調整，起跳運價1公里100元、續跳運價每0.2公里加收5元、延滯計時運價，車速5公里以下每2.5分鐘5元。記者劉星君／攝影

屏東縣計程車運將不按表收費情況時有所聞也經常引發糾紛，屏東縣計程車收費方式13年沒有調整，運將們爭取，今年2月經計程車費率審議委員會審議後，終於在今年5月1日調漲，起跳運價1公里100元、續跳運價每0.2公里加收5元、延滯計時運價，車速5公里以下每2.5分鐘5元。屏東縣計程車客運商業同業公會理事長葉進發說，終於調漲，按表計價，改變喊價方式，也對消費者公平。

屏東縣計程車司機約有400多名，屏東縣計程車收費方式從2008年起都未調整，屏東縣計程車的三大工會，屏東縣計程車客運商業同業公會、屏東縣不靠行計車駕融員職業工會與屏東縣計程車駕駛員職業工會，多年來縣府反應，收費方式調整，運將不按表計費，因現行費率不合理。

屏東縣府交旅處指出，計程車費率確實該檢討，希望調整費率後，大家都能按照遊戲規則，按表收費。

屏東縣計程車運價，起跳運價原本是1.5公里100元，續跳運價每250公尺加收5元，計時運價，車速度5公里以下每3分鐘5元。今年2月召開計程車費率審議委員會審議後，改為起跳運價1公里100元，續跳運價每0.2公里加收5元，延滯計時運價，車速5公里以下每2.5分鐘5元，即起正式公告，今年5月1日實行。

葉進發說，計程車運價10多年來沒有調整，10幾年前一碗麵25元，現在一碗麵要50元，物資水平不同，這次調整價格經協調，雖不滿意但仍可接受，原本希望起跳運價1公里120元，跟宜蘭縣一樣。

開計程車40多年的葉進發說，屏東的計程車空車率高，從屏東火車站搭到屏基、屏東公園等，回程幾乎都沒客人，跟高雄相比完全不同，高雄運將平均一天有2500元到3000元收入，屏東平均不到1000元，一天要跑10到12個小時，火車站排班一班約等1.5個小時。

屏東搭計程車民眾主要搭到內埔鄉、萬丹鄉，這兩鄉公車較少，從屏東搭到萬丹，以10公里來看，喊價300元，現在改為跳錶大約增加30元；到醫院部分，到國仁醫院喊價180元，跳表約在170元，到屏東公園，喊價120元，跳錶也差不多。

13年沒有調整，屏東縣計程車費率今年5月起將調整，起跳運價1公里100元、續跳運價每0.2公里加收5元、延滯計時運價，車速5公里以下每2.5分鐘5元。記者劉星君／攝影
13年沒有調整，屏東縣計程車費率今年5月起將調整，起跳運價1公里100元、續跳運價每0.2公里加收5元、延滯計時運價，車速5公里以下每2.5分鐘5元。記者劉星君／攝影

屏東縣 計程車 運將

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