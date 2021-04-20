「國家警報」不再大小眼 鄭明典：五月起北市改4級預警

4月18日夜間連續2起地震，台中市民都感受到地震威力。台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，很多市民反映這次未收到國家發布的地震警報，據她了解，台北市是地震強度達3級就發布地震警報，其他縣市要強度超過4級才發布，建議中央檢討警報發布，要有統一規定。

對此，交通部中央氣象局長鄭明典表示，已經報部核准，台北市原本是三級就通報，自5月1日起，改為四級才通報，全台統一標準。

實際上，因地震所發出的國家警報，過去屢屢引發爭議，只要地震來臨，沒接到警報的民眾哀怨自己淪為「國家邊緣人」；接到警報的民眾又常常會嫌好吵，有時一縣之隔，台北收到警報，新北、宜蘭沒有，也讓民眾抱怨為什麼不一樣。

而根據氣象局現行規定，只要是預測規模達五以上、縣市震度四以上，台北市則是震度達三級就會發出警示。

鄭明典表示，五月一日起，全台的警示標準一率改為預測震度達四級以上就發出警示，相信全台統一後，爭議也會少一點。

此外，鄭明典也提到，為了更明確做防災分析，去年開始改震度分級標準，原本震度是一、二、三、四、五、六、七級，如今從五級以上就開始區分「五強、五弱」；六級改為「六強、六弱」，地震訊息發布時也會用新標準發布，例如18日夜間的兩震就適用。