40歲女耗資近百萬5度取卵終懷孕 醫師：盼放寬補助限制

「你懷孕了，你知道嗎？」40幾歲的張小姐愣了10秒，沒想到5度取卵，居然第1次植入就成功受孕，但療程費用斥資近百萬，對一般收入家庭也是負擔。TFC台北婦產科診所生殖中心副院長何彦秉指出，張小姐是國內延遲生育計畫女性的縮影，當想懷孕時往往已屆高齡，身體素質下降，卵巢庫存量不夠且品質較不好，難以懷孕，呼籲現階段年輕夫妻先進行生育力檢測，考慮提早凍卵、凍胚，也盼政府放寬人工生殖補助。

全球少子化危機日趨嚴重，根據美國中情局（ＣＩＡ）2021年全球227國人口生育率預測，台灣將成為全球生育率最低的國家，育齡婦女僅生1.07個孩子；去年我國2020年人口成長達到死亡交叉，新生兒僅16萬5249人，其中，人工生殖寶寶破1萬名且逐年成長，對人口貢獻程度愈趨重要。

TFC台北婦產科診所生殖中心院長胡玉銘表示，台灣試管嬰兒著床率高居全球第二，台灣不孕症盛行率就有15%左右，且不孕人口逐年上升，不良生活型態更導致不孕年輕化；門診女性大多超過40幾歲，晚婚再加劇高齡難孕的困擾，更難讓人工生殖療程一次成功。

42歲的張小姐於40歲初才決定要生小孩，結婚多年的她盡心照顧年邁母親，才遲遲沒有生育，決定生育時，醫師判斷自然懷孕機率低，得透過試管嬰兒才有機會。

她表示，自己和老公都有運動習慣、每年固定去滑雪，身體也無異狀，當時很難想像自己會不孕，但因為很想要有寶寶，最後花費70、80萬，5度取卵，幸運地在第1次植入胚胎就成功受孕，於今年4月初成功生子。

張小姐的主治醫師何彦秉表示，現實生活中，不少育齡夫妻在有限的時間、金錢及家庭照顧壓力之下延後生子，等年紀大才生子常需要更多次試管療程才能成功，他建議，年輕夫妻可先進行生育力檢測，提早凍卵、凍胚，以掌握更多試管成功要素。