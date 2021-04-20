健保大數據化為6550篇實證研究 促成新藥納入給付

每年有許多新藥，各類疾病患者都期盼健保正式納入給付，每年也有許多國際消息示警新的疾病風險因子。該如何證明新藥對台灣人有效？ 台灣人是否也該注意這些風險因子？這些問題或許都可以從蘊含671億筆資料的健保大數據寶庫當中找到答案，成為確立新藥納入給付、預防疾病的關鍵。

健保署署長李伯璋表示，從2005年至今，累計有高達6550篇基於健保資料的研究，發表於國際知名期刊。健保署現在已全部整理好，今天正式放上健保署官網，方便搜尋，充分展現健保大數據長期對健康政策、疾病治療、藥物療效、疾病危險因子、疫情監控、醫療品質提升的顯著貢獻。

健保署醫務管理組副研究員高豐渝表示，早年B肝新藥剛問世時，價格極高，病人每月最多可能得自付六、七千元。健保2006年先以專款支應、透過試辦計畫提供民眾使用，直到2012年北榮醫學研究部主任吳俊穎根據健保資料，在《美國醫學會雜誌(JAMA)》發表一篇經典研究，證明用藥可顯著降低台灣B肝患者的死亡率、肝癌發生率，隔年(2013年)健保就開始納入給付，大幅減輕患者負擔。

健保署企劃組科長趙偉翔表示，健保開辦邁入第26年，過去25年搜集了671億筆資料，是一個寶庫。從2005年到今年三月，累計有6550篇根據健保資料庫的研究，發表於國際知名期刊，平均一年發表385篇，2015年最多780篇，去年也有647篇。發表領域55.5%在生化、基因、生醫相關研究，14%在神經科學、9.6%在心理學、9.3％在藥學及毒理學、4.8%在護理、3.7％是免疫學及微生物學。

趙偉翔表示，健保資料的利用遵守個人資料保護法第6條規定，學術機構基於醫療、衛生等目的，為統計或學術研究，資料無從辨識特定當事人時，就可以蒐集、處理及利用。 研究單位申請資料需檢附相關證明文件並付費，再專程到「全民健康保險保險人資訊整合應用服務中心」使用電腦，才能運算資料。運算後，研究人員只能存取最後結果，不能把原始資料帶走，以維護資訊安全。