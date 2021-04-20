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地震國家警報發布標準不一 盧秀燕：災難來會大打折扣
4月18日夜間連續2起地震，台中市民都感受到地震威力。台中市長盧秀燕今天在市政會議表示，很多市民反映這次未收到國家發布的地震警報，據她了解，台北市是地震強度達3級就發布地震警報，其他縣市要強度超過4級才發布，為何不能統一標準？建議中央檢討警報發布，要有統一規定。
盧秀燕表示，4月18日晚上10時多，花蓮縣壽豐鄉發生芮氏規模5.8地震，全台各地都有感，3分鐘後再度發生規模6.2地震，連續2起地震，她很感謝各區首長在地震發生後就進行盤查是否有發生災害，正在試營運的台中捷運綠線，也因應得宜，按照既定SOP標準作業程序進行處置，因應得宜，第一時間通報軌道車輛停駛。
今年2月7日也發生地震，但國家警報大響10多次，這次的有感地震，台中市民卻都沒收到國家警報。盧秀燕指出，這2天陸續接獲市民反映「為什麼沒收到國家發布的地震警報？」這個問題也曾有市議員在議會質詢中提過，台北市是地震強度達3級就發布地震警報，其他縣市要強度超過4級才發布。
盧秀燕質疑，為何全國標準不能統一？她建議，如果中央沒有統一標準，真的災難來時會大打折扣，中央對於警報的發布應該做全國統一規定，向人民說清楚，18日晚上的第二次地震，據市府了解，4級是指梨山地區、台中其他地區則為3級，建議中央除對地震警報手機警示應有統一發布標準，也應對警示系統是否分區進行討論，避免民眾不清楚。
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