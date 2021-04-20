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碳關稅將衝擊台灣出口 環保署仍提不出碳費機制挨批

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
綠色和平遞交溫管法修法意見書給環保署。記者吳姿賢／攝影
綠色和平遞交溫管法修法意見書給環保署。記者吳姿賢／攝影

美國總統拜登後天將主持全球領袖氣候峰會，可能跟進歐盟提出碳關稅計畫，衝擊我國出口產業。我國環保署擬提出溫室氣體減量及管理法修正草案，賦予收取碳費的法源，但草案至今仍未出環保署，導致碳費費率及具體措施遲遲未能定案。綠色和平今天表示，台灣必須承諾2050淨零碳排，且碳費至少每噸收取35元以上才能有效減碳；環保署表示，費率尚無定案，會加緊修正溫管法以進行後續的碳費子法訂定。

綠色和平今天遞交溫管法修法建議書給環保署，希望將2050年淨零排放目標和有效碳定價制定規則明確入法。綠色和平專案主任鄭楚忻表示，極端氣候愈來愈頻繁，旱災、水災、風災加劇，世界各國都加入淨零碳排的行列，台灣也應該跟進，先前傳出環保署碳費規畫徵收每噸4美元，相較南韓每噸33美元、芬蘭68美元，以及世界銀行建議值的50至100美元來說實在太低，這樣的費率根本無助減碳，建議至少收取每噸35美元以上，若環保署仍不願回應民間訴求，未來將直接向行政院、總統府陳情。

綠色和平說，歐盟碳關稅實行在即，拜登也將聯同全球40位領導者參加4月22日和23日舉行的虛擬高峰會，採取更有效氣候行動的緊迫性。台灣要加入全球行列，必須承諾2050淨零碳排的全球目標，拿出有效的碳定價政策，本次溫管法修法將會是最重要的關鍵點。

環保署環管處專門委員溫育勇表示，碳定價相關機制要由溫管法授權才能收費，因此碳定價內容會在後續母法修訂後，於子法修訂時持續跟各方溝通再訂定，還在持續研議之中。針對綠色和平批評不與民間溝通，去年開始啟動溫管法修法時，就陸續跟環團召開北、中、南區溝通會議，相關意見溝通已到一定程度。

至於碳費費率，溫育勇說，訂定碳定價機制須配合減量目標，整體內容做一併規畫，目前沒有訂價具體內容，要先藉由溫管法取得碳定價收費機制的法源依據，才能繼續討論如何收費、是否專款專用及相關減碳機制。

但溫管法修法草案至今仍卡在環保署，連帶拖延碳費收取機制的訂定時程，溫育勇說，去年已經公開草案，現在持續收集各方意見，已收到工總版本及環團版本，會搭配行政院啟動淨零碳排相關評估內容的配套措施，之後再一起修法，相關時程正在積極進行當中。

環保署 減碳 行政院

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