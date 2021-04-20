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母雞下蛋她伸手摸 2歲女童腸胃炎釀嚴重腹膜炎

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
女幼童經電腦斷層發現，腹腔內有不正常的游離空氣（紅圈處）及腹水（藍圈處），腹膜炎緊急安排手術處理。圖／大千綜合醫院提供
女幼童經電腦斷層發現，腹腔內有不正常的游離空氣（紅圈處）及腹水（藍圈處），腹膜炎緊急安排手術處理。圖／大千綜合醫院提供

一位2歲女幼童疑因觸摸家中母雞生蛋，又未洗手，感染腸胃炎，持續一周腹痛、腹瀉沒有改善，經送苗栗市大千綜合醫院急診，查出腸道破裂，引發腹膜炎，醫師微創開腹手術，修補右側大腸破裂的地方，術後復原狀況良好。

大千醫院收治女幼童，她過去一周持續腸胃炎及腹瀉，雖至診所就醫但沒有改善，後因腹痛加劇，家人送至醫院急診，醫師發現她除了腹痛，也呈現低血壓、脫水、少尿等敗血症的現象，經電腦斷層查出腹腔內出現不正常的游離空氣，疑似腸道破裂，因此安排緊急手術。

大千外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥表示，無論是病毒性腸胃炎（如諾羅病毒），或是細菌性腸胃炎（如沙門氏桿菌），都有可能造成持續性的腹瀉，與一般吃壞東西的腸胃炎不同，嚴重的腸胃炎對於抵抗力較弱的幼童及長者，有可能造成腸道破裂而引發腹膜炎，進而導致敗血性休克甚至死亡，因此切勿輕忽。

經詢問女幼童相關病史，發現曾觸摸家中母雞生下的雞蛋，且未洗手就吃東西，馮啟彥指出，鳥禽類的蛋或糞便常見的細菌是沙門氏桿菌，女童手術中培養細菌報告也顯示是沙門氏桿菌，確診為感染沙門氏桿菌的腸胃炎，因此預防腸胃炎發生，除了食物要煮熟、環境保持衛生外，勤洗手也是很重要的。

馮啟彥提醒民眾，腸胃炎若合併腹部劇痛、發燒、檢查結果有白血球增生現象，就有可能是腸道破裂的情形，一定要盡早接受手術治療，才能避免危及健康。

苗栗市大千綜合醫院外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥提醒腸胃炎若合併有腹部劇痛、發燒等情形，就有可能是腸道破裂，須盡早就醫。圖／大千綜合醫院提供
苗栗市大千綜合醫院外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥提醒腸胃炎若合併有腹部劇痛、發燒等情形，就有可能是腸道破裂，須盡早就醫。圖／大千綜合醫院提供

手術 腹痛 醫師

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