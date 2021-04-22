別讓致命｢浴室3倒｣傷害你的家人！三個觀察重點，教你避免3倒危機！

你知道嗎？浴室是家中最危險的地方！包括藍心湄、名嘴王瑞玲、金曲歌后李愛綺，都曾在浴室跌倒昏迷。根據調查，65歲以上老人事故傷害死亡原因，第2名是跌倒，最常跌倒處是浴廁；更有超過8成孩童，曾經在浴室滑倒。

如何避免「浴室3倒」已是近年居家安全強調重點，但仍有不少民眾疏於防範。對高齡者在浴室滑倒的不捨，更催生出國內安全衛浴第一品牌「一太ｅ衛浴」，透過三個觀察重點，教民眾守護家人安全。

整體浴室規劃，使用獨特的防滑地板；搭配衛浴設備自由選，可重新規劃空間動線，有效降低滑倒的風險。 圖／一太ｅ衛浴 提供

第一倒：地板潮濕滑倒

浴室3倒中，造成意外傷害第一名的，絕對是地板潮濕導致的「滑倒」，不管任何年齡、無時無刻都可能受傷，嚴重更可能致死。

「滑倒」主因，在於台灣老屋比例高，老舊浴室多因無抽風設備，衍伸通風不良、長時間積水或漏水問題，地板濕滑、光線不足，甚至格局動線規劃不佳，都讓滑倒防不慎防。要通盤解決地板潮濕問題，「整體浴室」重新規劃是首選。

整體浴室從安裝到完工「最快１天完工」，不須忍受敲牆噪音、整間灰塵、無法使用等困擾。 圖／一太ｅ衛浴 提供

「一太ｅ衛浴」的整體浴室規劃，使用獨特的防滑地板，全室設計防滑紋與SMC材質，擁有比一般磁磚更高的防滑係數；搭配衛浴設備自由選，可重新規劃空間動線，有效降低滑倒的風險。

最難得是，「十年防水保固」領先業界最高規格售後服務，不再擔心日後漏水、維修困難。一般浴室施工都要15天以上工期，整體浴室從安裝到完工「最快１天可完工」，不須再忍受敲牆噪音、整間灰塵、無法使用等困擾。

淋浴門加貼「防爆膜」，鎖住整片碎玻璃不噴飛、掉落，衛浴空間更安全。 圖／一太ｅ衛浴 提供

第二倒：玻璃自爆傷倒、門檻太高絆倒

日前有民眾洗完澡拉淋浴門準備出來，玻璃門卻成蜘蛛網狀應聲碎裂，導致全身多處撕裂流血。「玻璃自爆傷倒」新聞頻傳，加上沒有衣物保護，除了穿刺傷外，更可能傷及眼睛無法挽回。

「一太ｅ衛浴」為淋浴門加貼「防爆膜」，鎖住整片碎玻璃不噴飛、掉落，無須再擔心炸裂危機，還有台灣唯一保證的玻璃自爆「免費復原」，防爆膜一併免費恢復；更有台灣唯一承諾拉門配件「五年保固」， 衛浴空間更安全。

「無門檻淋浴拉門」，將人造石門檻改為隱藏式地漏，進出更順暢便利。 圖／一太ｅ衛浴 提供

浴室另一個常被忽視，卻暗藏危機的地方是「門檻」，不論是老人家、小小孩，或是青壯年，都可能在抬腳這個不起眼的小動作中，不慎被絆倒。選用「無門檻淋浴拉門」，將人造石門檻改為隱藏式地漏，才能真正做到無障礙空間，進出更順暢便利。

加裝馬桶安全扶手，提供最舒適的安全依靠。 圖／一太ｅ衛浴 提供

第三倒：如廁起身跌倒

起身坐下的過程其實暗藏危機，卻常被忽略。尤其遇到身體不適、年邁，沒有力氣或發生暈眩站不穩，而身邊又沒有支撐物，最容易造成嚴重的跌倒、撞倒，恐危及生命。要避免如廁起身跌倒，建議廁所應加裝馬桶安全扶手，除方便起身外，坐下時也能給予身體穩定平衡的施力點，提供最舒適的安全依靠。

「一太ｅ衛浴」馬桶安全扶手，經過SGS承重測試，可瞬間承受超過人體兩倍以上的重量；更棒的是不須鑽牆，隨裝即用，輕輕一夾，適用市面上所有馬桶。優質防滑防潮材質，就算在潮濕環境中使用，也能達到絕佳的止滑能力。

擊敗浴室三倒，保護心頭三寶

「潮濕地板、危險拉門和門檻、馬桶沒扶手」，是造成致死危機的「浴室3倒」來源；更是近年來居家安全三大觀察重點。避免浴室3倒，已是你我共同的責任。

「一太e衛浴」是40多年在地衛浴品牌，更是國內安全衛浴第一把交椅，透過提升浴廁的安全環境，和你一起守護長輩、自己、和孩子｢心頭三寶｣的安全，讓家不再危機處處！