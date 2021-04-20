2歲童摸雞蛋未洗手吃東西 染腸胃炎釀嚴重腹膜炎

苗栗一名2歲女童觸摸雞蛋未洗手就拿東西吃，感染沙門氏桿菌腸胃炎，腹瀉1週未治癒釀成嚴重腹膜炎，所幸急診後經微創手術治療，目前復原狀況良好。

苗栗大千綜合醫院今天發布這起醫療案例提醒，若腸胃炎惡化沒有治癒，對於抵抗力較弱的幼童或長者來說，有可能造成腸道破裂引發腹膜炎，進而導致敗血性休克甚至死亡，不可不慎。

大千醫院外科部主任暨小兒外科專科醫師馮啟彥表示，這名2歲女童過去1週持續腹瀉與腸胃炎症狀，雖到診所就醫並未改善，腹痛反而加劇，來到醫院掛急診時經電腦斷層發現，她的腹腔內有不正常游離空氣，疑似腸道破裂，並呈現低血壓、脫水、少尿等敗血症現象。

為把握救治黃金時間，大千醫院立刻安排微創開腹手術，找到右側大腸破裂處，並進行修補，女童術後復原狀況良好，已逐漸恢復健康。

馮啟彥表示，詢問其相關病史，女童曾觸摸雞蛋後未洗手，就吃東西，且手術中培養細菌報告顯示為沙門氏桿菌，因此，確診為感染沙門氏桿菌的腸胃炎。

馮啟彥表示，無論是病毒性腸胃炎，或細菌性腸胃炎，都可能造成持續性的腹瀉，與一般吃壞東西的腸胃炎不同。想要預防腸胃炎發生，除了食物要煮熟、保持環境衛生之外，切記還要勤洗手。

馮啟彥提醒民眾，腸胃炎若合併腹部劇痛、發燒、檢查結果有白血球增生現象，就有可能是腸道破裂，應盡早就醫並接受治療，避免危及生命安全。