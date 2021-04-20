犯罪現場蒐證分析 藥毒所去年偽藥鑑定610件

為確保國內登記的市售成品農藥品質，維護農友用藥的安全，農委會藥毒所與防檢局及縣市政府合作執行「農藥管理及品質管制計畫」，進行市售成品農藥抽樣後，送至藥毒所進行品質規格的分析檢測，檢測項目包含農藥有效成分、理化性質、其他成分及不純物含量等，每年檢驗達1000件樣品；近5年檢測結果顯示，市售成品農藥品質的合格率均在85%以上，近3年的合格率則接近90%，檢驗不合格的成品農藥則需下架，並由縣市政府予以裁罰。

藥毒所表示，除市售成品農藥的品質把關外，藥毒所也技術支援海關、檢警調單位及縣市政府，進行偽農藥樣品成分的檢驗及鑑定工作，鑑定未經核准擅自製造、走私或於網路平台販售的疑似農藥產品、已禁用農藥及未於國內登記的農藥等，必要時需配合檢調單位案件查緝，於查緝地點進行現場採樣蒐證及後續檢驗鑑定分析等工作。

根據過去統計，民國105至109年各單位送驗的偽藥鑑定為181至610件，檢出含農藥成分檢出率為70.2%至79.3%，相關檢驗結果皆函文主管機關，接續取締裁罰及銷毀起訴等，防止偽農藥產品流入國內販售使用，以保護農友健康及農業環境生態，並維護農產品安全。

根據防檢局公布資料顯示，民國107至109年因販賣或意圖販賣偽農藥，遭廢止農藥管理人員證書案件計9件，另依法務部統計資料顯示，107至109年因違反農藥管理法而遭起訴案件計15件，緩起訴案則計3件。

藥毒所表示，由於農藥品質良窳攸關農友施用農藥時是否有預期藥效、是否產生藥害，未來該所將持續精進檢驗分析及鑑定技術，協助各級主管單位把關國內成品農藥品質，並降低偽藥流入國內風險，確保農友健康及使用合法用藥的權益。