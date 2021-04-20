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強颱舒力基周四離台灣最近 下周日一有明顯雨量

聯合報 / 記者邱瓊玉董俞佳／台北即時報導
強颱舒力基周四離台灣最近。圖／擷取自氣象局網站
強颱舒力基周四離台灣最近。圖／擷取自氣象局網站

強颱舒力基周四離台灣最近，雖不直接影響台灣，但預計周四、五其外圍雲系將為東半部及北部山區帶來降雨，另外，下周日、下周一將有一波來自華南的水氣移入台灣，中央氣象局預報員劉沛滕表示，屆時北部地區、中南部山區會有比較明顯的降雨量。

根據中央氣象局資料顯示，強颱舒力基今天凌晨2時的中心位置在北緯15.1 度，東經126.3 度，以每小時9公里速度，向北北西進行。天氣風險公司總經理彭啟明於臉書表示，舒力基強度有減弱的趨勢，可能今明兩天降為中度颱風，預計周四離台灣最近，雖不直接影響台灣，但這幾天要留意東南部沿海長浪，東半部有很外圍的雲系移入帶來的降雨，西半部仍很晴朗，甚至要注意下沉氣流，以及大氣穩定下的空氣汙染。

彭啟明表示，這幾天都只有花東東半部有一些零星或局部降雨，今天水氣仍偏少，可能只有中午過後中南部山區花東有零星降雨，明天東半部有零星降雨或者北部山區有少部分降雨，主要還是中南部山區雷陣雨，這樣的天氣持續到周日後才會有變化，周日有水氣從華南過來，北部地區、中南部山區開始會有一些少部份降雨，周日後下雨機會比較高，周日周一北部地區中南部山區降雨機率多一些。

今天是24節氣中的榖雨，根據傳統的說法，穀雨代表著寒潮結束、夏日腳步接近。而到穀雨節氣的時候，當天下雨對農民有利，如果在穀雨節氣這天沒有降雨，之後的雨水就少了。氣象局預報員劉沛騰說，24節氣是華中華南地區流傳下來的氣候曆法，跟台灣氣候不太相符，劉說，本周水氣比較少，且因旁邊有颱風，大氣穩定水氣也少。

彭啟明說，周五將有中國南方雲系接近，周末有機會有些水氣移入，下周日到下周一全台都有機會下雨，目前這道鋒面結構仍在變化當中，預測上時多時少，量級可能無法解決旱象，但任何一點機會都不能錯過，這有可能是四月較多雨的一次降雨。

溫度方面，氣象局指出，今天東北季風影響下，北台灣早晚仍涼，低溫在18度上下，其他地方約20、21度，白天各地舒適溫暖，北部高溫會比今天再高一些，西半部高溫可以來到27至30度，東半部約24到26度。

氣象局 彭啟明

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