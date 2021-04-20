地震達6弱，已等同當時7級的921！地震震度新制，看到5強就該緊急應變

摘要 1.花蓮昨晚相隔3分鐘連續發生2次有感地震，全台幾乎都感受到搖晃。 2.中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，昨晚規模6.2地震是今年以來最大地震，也是震度新分級上路後首次達6弱等級的震度。 3.事實上，這次地震震度6弱，就等於當時921大地震7級的震度。為了讓地震震度與災害損害預估有更高的關聯性，將震度5級、6級細分為5弱、5強、6弱、6強。 4.中央氣象局表示，在新分級制後，民眾看到5強地震，就該緊急應變。

花蓮昨晚10點11分、10點14分，短短3分鐘連續發生2次有感地震。

兩起連續地震嚇壞民眾，許多人的手機都收到國家級警報大響，整個搖晃過程長達一分鐘。甚至有壽豐鄉民眾回報，家中的書櫃都被震倒，一片凌亂。

中央氣象局初步觀測，第1起規模5.8、最大震度5強，第2起規模6.2、最大震度6弱，是今年以來最大的地震，也是新的分級制度以來，第一次達到「6弱」。

其實，這次地震震度6弱，就等於當時921大地震7級的震度。震度分級有所改變，是適用於2020年新上路的「新地震震度分級制度」。

氣象局表示，先前採用地震分級中的5級（強震）及6級（烈震）級距間距較寬，不利區分災情差別。

因此，氣象局研訂新的地震震度分級，將震度5級、6級細分為5弱、5強、6弱、6強，並修改5級以上地震震度的演算法，讓地震震度與災害發生有更高的關聯性。「民眾看到5強以上等級地震，就要有緊急應變的準備。」

(來源：中央氣象局)

4級就可能造成輕微災情！氣象局：民眾看到5強就該緊急應變

既然計算方式有變，各震度新分級分別會有什麼感受、造成什麼災情？

「1級」人在靜止狀態，或位於高樓層時可感受到微小搖晃。

「2級」大多數人可感受到搖晃，家中掛燈等懸掛物產生小搖動。

「3級」幾乎所有人可感受搖晃，致部分人產生恐懼。除了掛燈擺盪，家中碗盤、門窗因震動發出聲音，而靜止的汽車也會有明顯搖動。

「4級」已能對人產生相當程度的恐懼，部分人已會尋求躲避處，睡眠中的人幾乎都會驚醒。家中少數為固定物品可能會掉落，造成輕微災害。

「5弱」多數人會感到難以走動，屋內未固定部分物品傾倒掉落、少數傢俱可能移動或翻倒、少數門窗可能變形、部分牆壁產生裂痕；屋外部分建築物磁磚剝落，部分山區可能發生落石，少數地區電力、自來水、瓦斯或通訊可能中斷。

「5強」幾乎所有人會感到驚嚇恐慌，難走動，屋內大量未固定物品傾倒掉落、傢俱移動或翻倒、部分門窗變形、部分牆壁產生裂痕、極少數耐震較差房屋可能損壞或崩塌；屋外建築物牆磚剝落，部分山區發生落石，鬆軟土層可能出現噴砂噴泥現象，部分地區電力、自來水、瓦斯或通訊中斷。

「6弱」搖晃劇烈以致人站立困難，家中大量傢俱大幅移動或翻倒、門窗扭曲變形、部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌，部分山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴砂噴泥現象，部分地區電力、自來水，瓦斯或通訊中斷。

「6強」則會讓人搖晃劇烈以致無法站立，屋內大量傢俱大幅移動或翻倒、門窗扭曲變形、部分耐震能力較差房屋可能損壞或倒塌、耐震能力較強的房屋也可能受損，屋外部分地面出現裂痕，山區可能發生山崩，鬆軟土層出現噴砂噴泥現象，可能大範圍地區電力、自來水，瓦斯或通訊中斷。

「7級」則為最嚴重，當下搖晃劇烈，人已無法依意志走動；幾乎所有家具大幅移動、傾倒；耐震較強的建築物也可能傾倒；山區山崩地裂、大範圍地區電力、自來水，瓦斯或通訊中斷。

(來源：中央氣象局)

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