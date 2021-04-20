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今日穀雨！春天最後一個節氣 農諺「穀雨無雨，後來哭雨」

聯合新聞網 / 綜合報導
「雨生百穀」之說，指雨水增多，有利於穀類農作物的生長。 聯合報資料照片
「雨生百穀」之說，指雨水增多，有利於穀類農作物的生長。 聯合報資料照片

今（20）日為春季的最後一個節氣「榖雨」，「清明斷雪，穀雨斷霜」穀雨意味著寒冷的天氣結束、夏日鄰近了，也是時令與稼穡農事緊密對應的一個節氣，古人「雨生百穀」之說，指雨水增多，有利於穀類農作物的生長。

若是穀雨不下雨，那會發生什麼事呢？俗諺說「穀雨無雨，後來哭雨」，也就是如果穀雨節氣不下雨，節氣後的降雨將會較少，「穀雨無雨，旱透河底」容易會有乾旱的現象。

榖雨習俗

在台灣，過去內面（屏東內埔鄉）地方多半有出嫁女兒在這天及立夏返回娘家的習俗，一般會攜帶豬腳麵線返家，但這樣的習慣已比較少見了。

最重要的民俗活動就是「迎媽祖」，農曆3月23日是媽祖的生日，全台有許多媽祖的信徒，每年一到這個時候，各地都有媽祖全省繞境、迎神、進香等活動為民消災、祈福。

此外，穀雨節氣回溫濕氣重，要注意身體過敏現象，養生首重祛濕氣、健脾；不宜辛辣 多吃蔬果和具有祛濕功效的食材，如薏仁、紅豆、山藥、冬瓜、白蘿蔔、蓮藕、海帶等，當季食物有鰹魚、烏賊、白帶魚，也是梅子採收的時候。

榖雨諺語

穀雨寒死虎母：雖然已過清明，仍然常有低溫冷鋒過境，令人冷得發抖。

穀雨，鳥隻做母：形容鳥兒此時大量交配、繁殖。

穀雨前三日無茶挽，穀雨後三日挽不及：春茶在穀雨附近開始摘採，而且必須把時機，太晚則茶質不佳，一天到晚採茶、烘茶，此時茶農最為忙碌。

穀雨相逢初一頭，只憂人民疾病愁：穀雨若在月初，則占人民多疾病。

穀雨前後好種薑：此時台東，花蓮地區正是種植生薑的季節。

一斗東風三斗水：此時颱風東風則多雨。

濕氣 媽祖

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「穀雨」回溫濕氣重，養生首重袪濕健脾 4種天然食材助祛濕理氣

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