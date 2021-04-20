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熟女失禁悲嘆都停經了還買衛生棉 用這招後開心趴趴走

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師蕭子玄說明，力性尿失禁治療方式相當多元，建議患者接受醫師完整評估，選擇合適的治療方式，擺脫尿失禁的窘境。圖／亞大醫院提供
醫師蕭子玄說明，力性尿失禁治療方式相當多元，建議患者接受醫師完整評估，選擇合適的治療方式，擺脫尿失禁的窘境。圖／亞大醫院提供

台中50歲李姓熟女最近只要咳嗽、大笑就漏尿，悲嘆「都停經了還得去買衛生棉」，更慘的是飄出異味令她焦慮、困擾，甚至不敢出門。後經就醫，確診為應力性尿失禁，接受2個月的藥物治療及勤做凱格爾運動後，漏尿已大幅改善，終於可以放心「趴趴走」了。

亞洲大學附屬醫院泌尿科主治醫師蕭子玄說，這名李姓病患因近日咳嗽不止，最尷尬的是咳嗽時竟會漏尿，出門要使用衛生棉防漏，「都停經了還要買，實在很不好意思」，更擔心尿液滲出飄異味，不敢出門，整個人悶在家裡，也令家人擔心。

蕭子玄說明，應力性尿失禁是指因運動、咳嗽、打噴嚏、大笑、舉重物時，使腹部壓力突然增加，膀胱內壓力隨之上升，造成尿液漏出，好發於多次生產、停經後、肥胖及曾經接受骨盆腹腔部手術的女性。若漏一點點，不需護墊或衛生棉保護，為輕微尿失禁；走動就會漏尿，平時需使用護墊防止漏尿，則為重度尿失禁。

李姓女患者表示，她以為應力性尿失禁必須手術治療，一度很害怕，後經評估，她只要藥物治療及凱格爾運動應能改善，果不其然，透過藥物增加尿道阻力及局部補充女性賀爾蒙，以及運動強化骨盆底肌肉的功能，2個月後，尿失禁次數大幅減少，出門在外也較自在。

蕭子玄說明，力性尿失禁治療方式相當多元，醫師會依患者年齡、日常生活、活動狀況，並根據骨盆肌肉肌膜層對尿道膀胱支撐程度，女性賀爾蒙狀況以及漏尿程度，再提供治療建議，因此建議患者接受醫師完整評估，選擇合適的治療方式，擺脫尿失禁的窘境。

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