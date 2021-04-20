舒力基明東離 周四、五起東半部將有明顯降雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據氣象局路徑潛勢預測圖」顯示，強颱「舒力基」沿太平洋高壓邊緣，在呂宋島東方海面向北北西前進；今稍減弱、但仍很強；明日、周四(22日)「舒力基」持續北北西再轉東北，周五(23日)起受「西風帶」導引轉向偏東，逐漸加快，強度將逐日緩慢減弱，對台無影響。

由於「舒力基」強度強，激起的長浪不容小覷，未來4天沿岸活動，都應注意！另外，由於中央山脈的屏障，造成降雨東、西的差異；週四、五因颱風外圍在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨；至於背風面桃園以南山區雨很少，難以解旱。

吳德榮也提到，根據觀測資料顯示，昨日起「舒力基」呈現「大眼颱」的特徵，理論上將減緩其減弱的速度。今晨台灣上空雲層減少；清晨氣溫與昨晨類似或略升；截至5時本島平地最低氣溫出現在新北雙溪區15.7度；其他各地區最低氣溫：中部(台中外埔區)19.7度，南部(高雄內門區)18.9度，東部(花蓮壽豐鄉)16.2度。

吳德榮說，根據最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明(20、21日)兩天各地晴時多雲，白天熱、早晚涼，中南部山區午後有局部短暫陣雨的機率。今日中南部空氣品質不佳，戶外活動應注意；各地區氣溫：北部16至28度，中部20至32度，南部19至34度，東部16至30度。明日東半部漸有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，周四、五(22、23日)東半部因颱風外圍環流受迎風面地形的抬升作用，有明顯降雨，大台北東側亦有局部短暫雨；桃園以南為多雲時晴，山區午後有局部短暫陣雨，白天熱、早晚舒適。周六(24日)東半部及中南部山區午後有局部短暫雨的機率。下周日、一(25、26日)短波通過，伴隨局部性陣雨。至於能有多少雨量降在各水庫的集水區？已超過模式模擬的極限，需持續觀察。但也不必一開始就期望太高，因時序才將轉變，逐漸要進入「梅雨季」(5、6月)而已。