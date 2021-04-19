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自來水用戶注意 明起高雄旗山路竹前鎮等區都有停水
自來水公司七區管理處公告，因應各地設備施工，4月20日至22日，高雄路竹、旗山、杉林與前鎮等區都有用戶停水。高雄水情嚴峻，目前處於減量供水的橙燈階段，各地用戶要注意儲水備用。
4月20日，上午9點至下午4點，為穩定供水建置制分區計量，管網進行斷水封閉測試，路竹區大社路、大同路、潭墘路、莊敬街、道德街、倫理街、社龍街、寧安街、智義街、智勇街等部分路段停水。
4月21日，上午9 點至晚上9點，為進行旗山水源地及手巾寮淨水場高低壓電氣設備檢驗，旗山、杉林兩區都有部分用戶停水。停水區域如下，旗山區太平里、大德里、瑞吉里、湄洲里、東昌里、竹峰里、廣福里、圓富里、中正里、大林里、東平里、永和里、三協里。杉林區大愛里、月眉里、月美里。
4月22日上午10點至晚上10點，因高雄輕軌環線阻斷鳳山給水廠由西向東之供水線路，前鎮區瑞隆路一帶、鳳山汽車工業區周邊形成三廠供水弱勢區域，為穩定區域供水需要停水施工。停水區域為前鎮區瑞華里、瑞隆里、瑞平里、瑞祥里、瑞豐里、瑞東里、瑞和里。
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