自來水用戶注意 明起高雄旗山路竹前鎮等區都有停水

2008年陳淑慧從台北公館移居到苗栗公館，從都會轉換到鄉村生活，也讓她從「異鄉人」變身為農村新農民，除了嘗試有機、友善的紅棗栽培，也利用水圳上的老屋創辦有機生產的「穿龍豆腐坊」，投注心力地方產業文化創生及食農教育。這幾年她還發起「街村計畫」，期盼改造當地老街的荒廢老屋，再造宜居的歸農聚落，她與團隊夥伴持續的努力與接棒，讓夢想逐步實現。

2021-04-19 20:07