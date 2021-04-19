減碳趨勢難擋！ 68%燃油機車車主未來考慮換購電動機車

「淨零碳排」成為全球議題，運具電動化發展進度也是台灣減碳關鍵指標。世界地球日前夕，台灣智慧移動產業協會今天發布民調，8成以上台灣民眾支持「2024電動機車破百萬」、近九成民眾支持台灣發展電動運具產業，呼籲政府採取更積極措施，還有68%燃油機車車主表示，未來換車考慮買電動機車。

行政院長蘇貞昌2019年拍板「台灣永續發展目標（SDGs）」，設有「2030年公務車輛及市區公車全面電動化」、「2030年新能源機車占新售車比率35%」等指標，調查顯示，80.1%民眾支持政府訂定的「2030年新能源機車占新售比率35%」目標，台灣智慧移動產業協會提出的「2024年電動機車掛牌數破百萬」短期政策目標，也有80.4%民眾表示支持。

台灣智慧移動產業協會理事長王健全指出，今年環保署已經對外宣示2022年開始不再補助七期燃油機車，是運具電動化的重要進展，但隨著國際「淨零排放」的呼聲愈來愈高，採取更積極的電動化目標是政府必須推動的施政方向。

調查民眾對於「運具電動化」的態度結果顯示，87%民眾支持台灣發展電動運具產業王健全分析，無論國內外，電動車輛已成為必要的發展重點，各大科技廠紛紛搶攻電動運具產業大餅，台灣民眾也期待電動車及電動機車，未來能夠成為台灣的特色產業。

另有77.5%民眾「完全不知道」國際上有關淨零排放的資訊，溫管法我國應在2050年減少碳排放至基準年的一半，也有75.7%民眾「完全不知道」，訪問人員說明相關政策內容後，84.3%民眾認為改善移動汙染源有助達成淨零排放，87.8%民眾則表示，願意配合改善移動汙染源的施政。

山水民調總經理何麗萍分析，調查結果顯示，雖然民眾對政府環保議題政策認知不足，但透過說明後，多數民眾願意配合相關施政，只要政府採取更積極的溝通方式，就能提高民眾對環保趨勢的理解與支持。

調查也顯示，71.5%民眾表示，未來在新購或換購交通運具時會考慮電動運具，經過交叉分析，就算是目前只騎乘燃油機車的消費者，也有68%民眾未來在汰換交通工具時，會考慮更換成電動機車。