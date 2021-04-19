七旬男得肺癌2次仍能打高球 醫：早發現、個人化治療

一名71歲男性注重生活品質、喜愛運動，8年前首次確診1期肺癌，切除右下肺葉，術後恢復狀況良好，定期追蹤，於5年後再次確診1期肺腺癌，原打算切除完整左上肺葉，但經醫師綜合評估患者活動能力與疾病狀態等，最後僅切除一半，術後復健不到1個月，如今就時常運動、打高爾夫球，身體狀況良好。新光醫院胸腔外科主任張益誠指出，原發性肺癌病人接受治療後，得到第2次肺癌機率為10%至15%，若希望治療成功，應定期檢查以早期發現癌症，並採個人化治療。

肺癌是國人十大死因之首，張益誠指出，肺癌致病原因包括個人體質，生活型態及環境因素，手術切除仍是目前治療肺癌的最佳選擇，但高齡肺癌病人與第2次罹患肺癌的病人生理條件較差，為減少手術對身體的衝擊，手術前需優化身體狀態，再進行「廣義」的胸腔微創手術。

張益誠說，術前做好運動訓練、補充營養、控制好內科疾病及戒除菸酒，可以儲備身體接受手術傷害的本錢；術後復健與營養補給需至少持續到術後1個月，才能加速復原身體功能。

原發性肺癌病人接受治療後，得到第2次肺癌機率為10%至15%，張益誠說，若希望治療成功，應定期檢查以早期發現癌症，並採個人化治療。

張益誠表示，每位病人的病史、癌症期別及身體狀況都不同，醫師會與病人討論個別病情，如是否要開刀還是觀察、麻醉方式、開刀方式、切除多少、是否需要術後化療、自費項目等，綜合考量後，再作出最適合病人的治療方案。

張益誠分享，之前收治過一名39歲罹患微侵潤肺腺癌的女性，其癌細胞約6公釐，疾病嚴重程度較不高，且患者年紀輕，本可以再多觀察，不用動手術，但因其準備懷孕，綜合評估後遂動手術切除。

另一名95歲老先生身體硬朗，前一年才動完大腸癌手術，隔年就罹患肺癌，張益誠表示，考量患者年紀大，本無意動手術，但老先生想延長生存時間、維持較好的生活品質，綜合評估後施做手術，目前狀況穩定，仍在追蹤。